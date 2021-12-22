https://sputnik-georgia.ru/20211222/gosduma-prinyala-zakon-ob-otmene-obyazatelnogo-tekhosmotra-dlya-lichnykh-avtomobiley-263057788.html

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей

От обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях

2021-12-22T12:44+0400

2021-12-22T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Российская Государственная дума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра, пишет РИА Новости.Внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.Отмечается, что согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". При этом поясняется, что законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет нужен при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, россия, новости, новости из россии, техосмотр автомобилей