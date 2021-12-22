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Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей
От обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях
2021-12-22T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Российская Государственная дума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра, пишет РИА Новости.Внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.Отмечается, что согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". При этом поясняется, что законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет нужен при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, новости из россии, техосмотр автомобилей

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей

12:44 22.12.2021 (обновлено: 13:00 22.12.2021)
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкГосударственная Дума РФ
Государственная Дума РФ - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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От обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Российская Государственная дума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра, пишет РИА Новости.
Внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

"Представляя документ, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подчеркнул, что закон касается только личного транспорта. Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему", – написал у себя в Telegram-канале замглавы комитета по транспорту Павел Федяев.

Отмечается, что согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".
При этом поясняется, что законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет нужен при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.
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