https://sputnik-georgia.ru/20211222/mvd-gruzii-v-dekabre-izyalo-5-kg-geroina-i-2-kg-kokaina-263054208.html

МВД Грузии в декабре изъяло 5 кг героина и 2 кг кокаина

МВД Грузии в декабре изъяло 5 кг героина и 2 кг кокаина

За наркопреступление к уголовной ответственности привлечены 12 человек 22.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. МВД Грузии только за декабрь текущего года изъяло более 5 килограмма героина и 2 килограмма кокаина – задержаны 12 человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.Министерство обнародовало детали нескольких задержаний.По данным МВД, 21 декабря в Тбилисском международном аэропорту задержали гражданина Турции. В результате проверки в его дорожной сумке в специальном тайнике нашли 2 килограмма кокаина, которые он тайно пытался провезти в Грузию.Ранее 15 декабря в Тбилиси при обыске квартиры подозреваемого в наркопреступлении было изъято 1,6 килограмма героина. Еще 2,2 килограмма героина полиция изъяла в Лагодехи (Восточная Грузия) при задержании еще одного подозреваемого. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, мвд грузии, наркопреступления в грузии