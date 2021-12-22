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МВД Грузии в декабре изъяло 5 кг героина и 2 кг кокаина
МВД Грузии в декабре изъяло 5 кг героина и 2 кг кокаина
За наркопреступление к уголовной ответственности привлечены 12 человек 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T12:16+0400
2021-12-22T12:16+0400
2021-12-22T12:16+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. МВД Грузии только за декабрь текущего года изъяло более 5 килограмма героина и 2 килограмма кокаина – задержаны 12 человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.Министерство обнародовало детали нескольких задержаний.По данным МВД, 21 декабря в Тбилисском международном аэропорту задержали гражданина Турции. В результате проверки в его дорожной сумке в специальном тайнике нашли 2 килограмма кокаина, которые он тайно пытался провезти в Грузию.Ранее 15 декабря в Тбилиси при обыске квартиры подозреваемого в наркопреступлении было изъято 1,6 килограмма героина. Еще 2,2 килограмма героина полиция изъяла в Лагодехи (Восточная Грузия) при задержании еще одного подозреваемого. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
МВД Грузии в декабре изъяло 5 кг героина и 2 кг кокаина
За наркопреступление к уголовной ответственности привлечены 12 человек
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik.
МВД Грузии только за декабрь текущего года изъяло более 5 килограмма героина и 2 килограмма кокаина – задержаны 12 человек, говорится в сообщении на сайте
ведомства.
Министерство обнародовало детали нескольких задержаний.
По данным МВД, 21 декабря в Тбилисском международном аэропорту задержали гражданина Турции. В результате проверки в его дорожной сумке в специальном тайнике нашли 2 килограмма кокаина, которые он тайно пытался провезти в Грузию.
Ранее 15 декабря в Тбилиси при обыске квартиры подозреваемого в наркопреступлении было изъято 1,6 килограмма героина. Еще 2,2 килограмма героина полиция изъяла в Лагодехи (Восточная Грузия) при задержании еще одного подозреваемого.
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