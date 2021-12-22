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На Рикотском перевале обрушилась крупная строительная конструкция - видео
На Рикотском перевале обрушилась крупная строительная конструкция - видео
Один человек погиб и шесть пострадали в результате обрушения строительной конструкции близ села Вертквичала в Харагаульском районе (Западная Грузия). Смотрите... 22.12.2021, Sputnik Грузия
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Информацию об обрушении конструкции на Рикотском перевале, где ведутся строительные работы по прокладке новых дорог и тоннелей, подтвердили в департаменте автомобильных дорог Грузии. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель человека или причинение тяжких последствий". Детали происшедшего пока не разглашаются.
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происшествия, видео, мультимедиа, катастрофы, рикотский перевал, авария, рикотский тоннель, видео-новости из грузии, видео

На Рикотском перевале обрушилась крупная строительная конструкция - видео

23:31 22.12.2021
© video: Sputnik / Stringer
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Один человек погиб и шесть пострадали в результате обрушения строительной конструкции близ села Вертквичала в Харагаульском районе (Западная Грузия). Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП
Информацию об обрушении конструкции на Рикотском перевале, где ведутся строительные работы по прокладке новых дорог и тоннелей, подтвердили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель человека или причинение тяжких последствий". Детали происшедшего пока не разглашаются.
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