https://sputnik-georgia.ru/20211222/na-rikotskom-perevale-obrushilas-krupnaya-stroitelnaya-konstruktsiya---video-263082338.html

На Рикотском перевале обрушилась крупная строительная конструкция - видео

На Рикотском перевале обрушилась крупная строительная конструкция - видео

Один человек погиб и шесть пострадали в результате обрушения строительной конструкции близ села Вертквичала в Харагаульском районе (Западная Грузия). Смотрите... 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T23:31+0400

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Информацию об обрушении конструкции на Рикотском перевале, где ведутся строительные работы по прокладке новых дорог и тоннелей, подтвердили в департаменте автомобильных дорог Грузии. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель человека или причинение тяжких последствий". Детали происшедшего пока не разглашаются.

рикотский перевал

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