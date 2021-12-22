https://sputnik-georgia.ru/20211222/na-rikotskom-perevale-obrushilas-krupnaya-stroitelnaya-konstruktsiya---video-263082338.html
На Рикотском перевале обрушилась крупная строительная конструкция - видео
На Рикотском перевале обрушилась крупная строительная конструкция - видео
Один человек погиб и шесть пострадали в результате обрушения строительной конструкции близ села Вертквичала в Харагаульском районе (Западная Грузия). Смотрите... 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T23:31+0400
2021-12-22T23:31+0400
2021-12-22T23:31+0400
происшествия
видео
мультимедиа
катастрофы
рикотский перевал
авария
рикотский тоннель
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263082266_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ddbfbb28f5ef0335afc93e250a8da8e.jpg
Информацию об обрушении конструкции на Рикотском перевале, где ведутся строительные работы по прокладке новых дорог и тоннелей, подтвердили в департаменте автомобильных дорог Грузии. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель человека или причинение тяжких последствий". Детали происшедшего пока не разглашаются.
рикотский перевал
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263082266_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_bc399de7cf6ba6dd47dc98c2b16c8dff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, видео, мультимедиа, катастрофы, рикотский перевал, авария, рикотский тоннель, видео-новости из грузии, видео
На Рикотском перевале обрушилась крупная строительная конструкция - видео
Один человек погиб и шесть пострадали в результате обрушения строительной конструкции близ села Вертквичала в Харагаульском районе (Западная Грузия). Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП
Информацию об обрушении конструкции на Рикотском перевале, где ведутся строительные работы по прокладке новых дорог и тоннелей, подтвердили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель человека или причинение тяжких последствий". Детали происшедшего пока не разглашаются.