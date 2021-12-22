https://sputnik-georgia.ru/20211222/narodnogo-artista-gruzii-dzhemala-chkuaseli-provodili-v-posledniy-put---video-263050626.html

Народного артиста Грузии Джемала Чкуасели проводили в последний путь - видео

Народного артиста Грузии Джемала Чкуасели проводили в последний путь - видео

Грузия простилась с выдающимся народным артистом - бывшим художественном руководителем Государственного ансамбля песни и танца "Эрисиони" Джемалом Чкуасели... 22.12.2021, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

джемал чкуасели

ансамбль "эрисиони"

видео-новости из грузии

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Прощание с бывшим худруком "Эрисиони", певцом и артистом Джемалом Чкуасели, который скончался в возрасте 86 лет, состоялось накануне в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!С великим деятелем культуры пришли простится представители руководства страны. Среди них были экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили, министр культуры Тея Цулукиани, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Также на церемонии присутствовали известные представители общественности и сферы искусства. Похоронили Джемала Чкуасели на горе Махата, в новом пантеоне.Джемал Чкуасели – народный артист Грузии, лауреат Государственной премии им. Шота Руставели. Он возглавил ансамбль "Эрисиони" в 1986 году, под его руководством он стал академическим, получил название "Эрисиони". Чкуасели создал современную шоу-программу, с которой "Эрисиони" до сих пор успешно гастролирует по всему миру. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын Шермадин Чкуасели.Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства ему присвоили высшую награду Минкультуры "Жрец искусства". С 1997 года Джемал Чкуасели был директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.Джемал Чкуасели страдал болезнью Паркинсона. На днях он был доставлен в больницу из-за ухудшения состояния здоровья, где и скончался.

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