https://sputnik-georgia.ru/20211222/nas-ne-zamechayut--vladeltsy-nochnykh-klubov-ustroili-aktsiyu-protesta-v-tsentre-tbilisi-263082544.html

"Нас не замечают" – владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси

"Нас не замечают" – владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси

Владельцы клубов заявляют, что все равно будут проводить свои мероприятия, а если инспекция труда их закроет, то они устроят массовую акцию протеста 22.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси, у здания правительственной канцелярии, после заявления координационного совета о том, что решение об открытии этих заведений не принято.Несколько десятков человек выстроились в цепочку держа в руках плакаты: "Нас не замечают", "Нас снова обманули", "От нас отказались".В то же время владельцы клубов заявляют, что все равно будут проводить свои мероприятия, а если инспекция труда их закроет, то они устроят массовую акцию протеста.Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года, вскоре после того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса (26 февраля). С тех пор Грузия уже прошел пик пятой волны коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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