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"Нас не замечают" – владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси
"Нас не замечают" – владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси
Владельцы клубов заявляют, что все равно будут проводить свои мероприятия, а если инспекция труда их закроет, то они устроят массовую акцию протеста 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T23:41+0400
2021-12-22T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси, у здания правительственной канцелярии, после заявления координационного совета о том, что решение об открытии этих заведений не принято.Несколько десятков человек выстроились в цепочку держа в руках плакаты: "Нас не замечают", "Нас снова обманули", "От нас отказались".В то же время владельцы клубов заявляют, что все равно будут проводить свои мероприятия, а если инспекция труда их закроет, то они устроят массовую акцию протеста.Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года, вскоре после того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса (26 февраля). С тех пор Грузия уже прошел пик пятой волны коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия
"Нас не замечают" – владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси
23:41 22.12.2021 (обновлено: 00:24 23.12.2021)
Владельцы клубов заявляют, что все равно будут проводить свои мероприятия, а если инспекция труда их закроет, то они устроят массовую акцию протеста
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Владельцы ночных клубов устроили акцию протеста в центре Тбилиси, у здания правительственной канцелярии, после заявления координационного совета о том, что решение об открытии этих заведений не принято.
Несколько десятков человек выстроились в цепочку держа в руках плакаты: "Нас не замечают", "Нас снова обманули", "От нас отказались".
В то же время владельцы клубов заявляют, что все равно будут проводить свои мероприятия, а если инспекция труда их закроет, то они устроят массовую акцию протеста.
"Если нам будут угрожать закрытием или привлечением к уголовной ответственности, у нас не останется другого пути, как объединить любителей нашей индустрии и работающих в индустрии и обратиться к острой форме протеста", - сказал представитель индустрии Бесо Кавтарадзе.
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года, вскоре после того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса (26 февраля). С тех пор Грузия уже прошел пик пятой волны коронавируса.
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