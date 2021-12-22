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Несчастный случай в Западной Грузии: на стройке погиб рабочий
Несчастный случай в Западной Грузии: на стройке погиб рабочий
В Харагаульском районе на стройке обрушилась железная конструкция, один рабочий погиб, несколько пострадали 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате обрушения строительной конструкции близ села Вертквичала в Харагаульском районе (Западная Грузия), информацию подтвердили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.Строительные работы вел именно этот департамент.МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель человека или причинение тяжких последствий".По словам очевидцев трагедии, обрушение, вероятно, вызвал неверный монтаж конструкции. Другие детали происшедшего пока не разглашаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, строительство

Несчастный случай в Западной Грузии: на стройке погиб рабочий

15:36 22.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 в Аджарии
Скорая помощь 112 в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Харагаульском районе на стройке обрушилась железная конструкция, один рабочий погиб, несколько пострадали
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате обрушения строительной конструкции близ села Вертквичала в Харагаульском районе (Западная Грузия), информацию подтвердили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
Строительные работы вел именно этот департамент.
МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель человека или причинение тяжких последствий".
По словам очевидцев трагедии, обрушение, вероятно, вызвал неверный монтаж конструкции.
Другие детали происшедшего пока не разглашаются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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