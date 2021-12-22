https://sputnik-georgia.ru/20211222/neschastnyy-sluchay-v-zapadnoy-gruzii-na-stroyke-pogib-rabochiy-263063599.html

Несчастный случай в Западной Грузии: на стройке погиб рабочий

Несчастный случай в Западной Грузии: на стройке погиб рабочий

В Харагаульском районе на стройке обрушилась железная конструкция, один рабочий погиб, несколько пострадали 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T15:36+0400

2021-12-22T15:36+0400

2021-12-22T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате обрушения строительной конструкции близ села Вертквичала в Харагаульском районе (Западная Грузия), информацию подтвердили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.Строительные работы вел именно этот департамент.МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель человека или причинение тяжких последствий".По словам очевидцев трагедии, обрушение, вероятно, вызвал неверный монтаж конструкции. Другие детали происшедшего пока не разглашаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, строительство