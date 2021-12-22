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"Новогодняя деревня" откроется в Тбилиси 24 декабря – ПРОГРАММА
"Новогодняя деревня" откроется в Тбилиси 24 декабря – ПРОГРАММА
В "Новогодней деревне" гостей будет ждать множество развлекательных мероприятий, аттракционы и приятная музыка
2021-12-22T14:34+0400
2021-12-22T14:34+0400
2021-12-22T14:43+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Церемония открытия празднично-развлекательного пространства "Новогодняя деревня" состоится в столичном саду "Деда эна" в пятницу, 24 декабря. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе.По его словам, "Новогодняя деревня" будет располагаться на площади Орбелиани и в саду "Деда эна" до 14 января включительно.В течение дня в "Новогодней деревне" для детей будут организованы шествия Дедов Морозов и детские развлекательные шоу-концерты, а вечером – выступления звезд эстрады, музыкальных коллективов и электронной музыки."Новогодняя деревня" торжественно закроется большим музыкальным шоу 14 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, новый год: как встречать, куда пойти, каха каладзе, новогодняя елка, новый год 2021
"Новогодняя деревня" откроется в Тбилиси 24 декабря – ПРОГРАММА
14:34 22.12.2021 (обновлено: 14:43 22.12.2021)
В "Новогодней деревне" гостей будет ждать множество развлекательных мероприятий, аттракционы и приятная музыка
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Церемония открытия празднично-развлекательного пространства "Новогодняя деревня" состоится в столичном саду "Деда эна" в пятницу, 24 декабря. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе.
По его словам, "Новогодняя деревня" будет располагаться на площади Орбелиани и в саду "Деда эна" до 14 января включительно.
"В "Новогодней деревне" будут представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток (из-за погоды, мы, к сожалению, не можем оборудовать настоящий), кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы", – рассказал Каладзе на заседании городского правительства.
В течение дня в "Новогодней деревне" для детей будут организованы шествия Дедов Морозов и детские развлекательные шоу-концерты, а вечером – выступления звезд эстрады, музыкальных коллективов и электронной музыки.
"Новогодняя деревня" торжественно закроется большим музыкальным шоу 14 января.
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