https://sputnik-georgia.ru/20211222/palatki-dlya-golodayuschikh-u-ofisa-end-ustanovili-aktivisty-natsdvizheniya---video-263047610.html

Палатки для голодающих у офиса ЕНД установили активисты "Нацдвижения" - видео

Палатки для голодающих у офиса ЕНД установили активисты "Нацдвижения" - видео

У центрального офиса главной оппозиционной партии Грузии "Единого Нацдвижения" вечером во вторник появились палатки. Их установили, чтобы там могли... 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T00:44+0400

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видео

михаил саакашвили

мультимедиа

единое нацдвижение

голодовка

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

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Председатель "Единого Нацдвижения" Ника Мелия ранее, на акции протеста на проспекте Руставели, объявил о начале массовой голодовки до тех пор, пока не будет освобожден из заключения экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. 21 декабря у Саакашвили был день рождения, его сторонники в центре Тбилиси провели крупную акцию в поддержку третьего президента Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Оппозиция начинает акцию массовой голодовки. Я вместе с друзьями, с очень многими людьми, - я уверен, что нас будет больше, чем кто-то может ожидать, - начинаем новый этап и начинаем массовую протестную акцию голодовки для освобождения Саакашвили из плена", - сказал Мелия.Как подчеркнул оппозиционер, чем больше людей будет участвовать в акции протеста, тем лучше, ведь Саакашвили, по его словам, "борется не для себя". Оппозиционеры, по его словам, будут голодать у офиса "Единого национального движения" на Кахетинском шоссе, на окраине Тбилиси. До начала митинга ряд грузинских СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от партии сам Саакашвили, грозя остановить финансовые потоки. Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.

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