Постные дни в январе 2022: что можно и нельзя есть по дням
12:59 22.12.2021 (обновлено: 13:03 22.12.2021)
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
В январе продолжается Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2021 года – он готовит христиан к Рождеству Христову, который по церковному календарю ежегодно празднуют 7 января
Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в январе, а также о том, что можно и нельзя есть по дням в первый месяц 2022 года.
Постные дни в январе 2022
Рождественский пост по церковному календарю продлится по 6 января – это самый строгий день поста — Сочельник, канун Рождества.
С 7 по 17 января включительно постных дней нет. В этот период церковь празднует Святки – праздничные дни между Рождеством и Крещением (19 января). Накануне Крещения Господня (18 января) православные соблюдают однодневный строгий пост и готовятся к очищению и освящению Святой водой.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСвященнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве
Священнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev/
В оставшиеся полторы недели января верующие будут поститься только по средам и пятницам. В частности, 21, 26 и 28 января. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.
Постные дни в январе выпадают на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 21, 26 и 28 числа.
По строгости в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.
Что можно и нельзя есть
В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В январе в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.
Рождественский пост считается менее строгим, чем Великий и Успенский — по церковному календарю, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу.
Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.
Материал подготовлен на основе открытых источников