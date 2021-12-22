https://sputnik-georgia.ru/20211222/postnye-dni-v-yanvare-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-263056892.html

Постные дни в январе 2022: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в январе 2022: что можно и нельзя есть по дням

В январе продолжается Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2021 года – он готовит христиан к Рождеству Христову, который по церковному календарю ежегодно... 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T12:59+0400

2021-12-22T12:59+0400

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общество

религия

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рождество христово

великий пост

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Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в январе, а также о том, что можно и нельзя есть по дням в первый месяц 2022 года.Постные дни в январе 2022Рождественский пост по церковному календарю продлится по 6 января – это самый строгий день поста — Сочельник, канун Рождества.С 7 по 17 января включительно постных дней нет. В этот период церковь празднует Святки – праздничные дни между Рождеством и Крещением (19 января). Накануне Крещения Господня (18 января) православные соблюдают однодневный строгий пост и готовятся к очищению и освящению Святой водой.В оставшиеся полторы недели января верующие будут поститься только по средам и пятницам. В частности, 21, 26 и 28 января. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.Постные дни в январе выпадают на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 21, 26 и 28 числа.По строгости в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.Что можно и нельзя естьВ постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В январе в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.Материал подготовлен на основе открытых источников

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общество, религия , справки , рождество христово, великий пост