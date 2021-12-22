https://sputnik-georgia.ru/20211222/prezident-gruzii-sdelala-podarok-k-novomu-godu-veteranam-s-ovz-263075771.html
Президент Грузии сделала подарок к Новому году ветеранам с ОВЗ
Президент Грузии сделала подарок к Новому году ветеранам с ОВЗ
Отмечено, что этим новогодним подарком президент еще раз выразила благодарность ветеранам за их вклад в борьбу за свободу и независимость страны 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T19:34+0400
2021-12-22T19:34+0400
2021-12-22T19:34+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили передала ветеранам с ограниченными возможностями здоровья ваучеры на 200 лари (64,7 доллара), которые можно использовать для покупки медикаментов, говорится в сообщении на сайте Администрации главы государства.Ваучеры для ветеранов войны и сил обороны с ярко выраженными ограниченными возможностями представители президента вручили от имени Зурабишвили директору Государственной службы по делам ветеранов, генерал-майору Кобе Кобаладзе.Было отмечено, что этим новогодним подарком президент еще раз выразила благодарность ветеранам за их вклад в борьбу за территориальную целостность, свободу и независимость страны.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, саломе зурабишвили
Президент Грузии сделала подарок к Новому году ветеранам с ОВЗ
Отмечено, что этим новогодним подарком президент еще раз выразила благодарность ветеранам за их вклад в борьбу за свободу и независимость страны
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили передала ветеранам с ограниченными возможностями здоровья ваучеры на 200 лари (64,7 доллара), которые можно использовать для покупки медикаментов, говорится в сообщении
на сайте Администрации главы государства.
Ваучеры для ветеранов войны и сил обороны с ярко выраженными ограниченными возможностями представители президента вручили от имени Зурабишвили директору Государственной службы по делам ветеранов, генерал-майору Кобе Кобаладзе.
Было отмечено, что этим новогодним подарком президент еще раз выразила благодарность ветеранам за их вклад в борьбу за территориальную целостность, свободу и независимость страны.