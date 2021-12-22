https://sputnik-georgia.ru/20211222/prezident-gruzii-sdelala-podarok-k-novomu-godu-veteranam-s-ovz-263075771.html

Президент Грузии сделала подарок к Новому году ветеранам с ОВЗ

Президент Грузии сделала подарок к Новому году ветеранам с ОВЗ

Отмечено, что этим новогодним подарком президент еще раз выразила благодарность ветеранам за их вклад в борьбу за свободу и независимость страны 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T19:34+0400

2021-12-22T19:34+0400

2021-12-22T19:34+0400

общество

новости

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили передала ветеранам с ограниченными возможностями здоровья ваучеры на 200 лари (64,7 доллара), которые можно использовать для покупки медикаментов, говорится в сообщении на сайте Администрации главы государства.Ваучеры для ветеранов войны и сил обороны с ярко выраженными ограниченными возможностями представители президента вручили от имени Зурабишвили директору Государственной службы по делам ветеранов, генерал-майору Кобе Кобаладзе.Было отмечено, что этим новогодним подарком президент еще раз выразила благодарность ветеранам за их вклад в борьбу за территориальную целостность, свободу и независимость страны.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, саломе зурабишвили