Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211222/prezident-gruzii-sdelala-podarok-k-novomu-godu-veteranam-s-ovz-263075771.html
Президент Грузии сделала подарок к Новому году ветеранам с ОВЗ
Президент Грузии сделала подарок к Новому году ветеранам с ОВЗ
Отмечено, что этим новогодним подарком президент еще раз выразила благодарность ветеранам за их вклад в борьбу за свободу и независимость страны 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T19:34+0400
2021-12-22T19:34+0400
общество
новости
грузия
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262169853_0:197:3191:1993_1920x0_80_0_0_8e17c52da4417a321c06c3a7849ef833.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили передала ветеранам с ограниченными возможностями здоровья ваучеры на 200 лари (64,7 доллара), которые можно использовать для покупки медикаментов, говорится в сообщении на сайте Администрации главы государства.Ваучеры для ветеранов войны и сил обороны с ярко выраженными ограниченными возможностями представители президента вручили от имени Зурабишвили директору Государственной службы по делам ветеранов, генерал-майору Кобе Кобаладзе.Было отмечено, что этим новогодним подарком президент еще раз выразила благодарность ветеранам за их вклад в борьбу за территориальную целостность, свободу и независимость страны.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262169853_277:149:2808:2047_1920x0_80_0_0_99baf963943cae734f7c1ff511f1c707.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, саломе зурабишвили

Президент Грузии сделала подарок к Новому году ветеранам с ОВЗ

19:34 22.12.2021
© photo: Sputnik / StringerСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Отмечено, что этим новогодним подарком президент еще раз выразила благодарность ветеранам за их вклад в борьбу за свободу и независимость страны
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили передала ветеранам с ограниченными возможностями здоровья ваучеры на 200 лари (64,7 доллара), которые можно использовать для покупки медикаментов, говорится в сообщении на сайте Администрации главы государства.
Ваучеры для ветеранов войны и сил обороны с ярко выраженными ограниченными возможностями представители президента вручили от имени Зурабишвили директору Государственной службы по делам ветеранов, генерал-майору Кобе Кобаладзе.
Было отмечено, что этим новогодним подарком президент еще раз выразила благодарность ветеранам за их вклад в борьбу за территориальную целостность, свободу и независимость страны.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:48Жестокое убийство в Тбилиси: беременной женщине перерезали горло
20:29Первый этап примирения политиков в Грузии: ультиматумы и версии
20:03В правящей партии Грузии назвали трагикомичной массовую голодовку из-за Саакашвили
19:47Президент: ультиматумы и голодовка не снимут напряженности в Грузии
19:34Президент Грузии сделала подарок к Новому году ветеранам с ОВЗ
19:12Выхода нет: беженцы и мигранты бросают все в надежде на лучшую жизнь - фото
19:02Экс-президенту Грузии разрешили встретиться с Саакашвили
18:46Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал легионера из Беларуси
18:30Правительство Грузии еще год сможет вводить ограничения из-за коронавируса
18:16Ингури ГЭС стала частью Европейского маршрута индустриального наследия
18:01Новогодняя афиша: куда пойти с детьми в Тбилиси?
17:44Сторонники Саакашвили готовы к затяжной борьбе в форме голодовки - видео
17:39Горнолыжные курорты Грузии официально откроются 25 декабря
17:24Противники "Единого национального движения" обещают начать голодовку
16:54Стали известны книжные бестселлеры 2021 года в Грузии
16:51В Грузии ужесточаются правила работы игорного бизнеса - поправки приняты
16:38Дело может дойти до четвертой дозы вакцины - Гамкрелидзе
16:32Тбилисский суд приступил к рассмотрению дела Саакашвили по существу
16:11В высокогорной Аджарии высота снежного покрова достигает метра
16:07Зима заглянула в Тбилиси - в небе закружили первые снежинки