https://sputnik-georgia.ru/20211222/stala-izvestna-glavnaya-kharakteristika-buduschego-iphone-14-263052327.html

Стала известна главная характеристика будущего iPhone 14

Стала известна главная характеристика будущего iPhone 14

Официальная презентация семейства iPhone 14 запланирована на осень 2022 года

2021-12-22T11:03+0400

2021-12-22T11:03+0400

2021-12-22T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Новая основная камера придет на смену 12-мегапиксельному сенсору в следующем поколении смартфонов Apple. На такие новшества намекнул известный аналитик Минг-Чи Куо, сообщает MacRumors.По информации Минг-Чи Куо, через поколение Apple внедрит в смартфоны перископную линзу для эффективного оптического зума. До сих пор такое решение применялось во флагманских смартфонах от других производителей.Официальная презентация семейства iPhone 14 запланирована на осень 2022 года. Ожидается, что разработчики сделают упор на технологии VR и AR.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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