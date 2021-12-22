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https://sputnik-georgia.ru/20211222/stala-izvestna-glavnaya-kharakteristika-buduschego-iphone-14-263052327.html
Стала известна главная характеристика будущего iPhone 14
Стала известна главная характеристика будущего iPhone 14
Официальная презентация семейства iPhone 14 запланирована на осень 2022 года
2021-12-22T11:03+0400
2021-12-22T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Новая основная камера придет на смену 12-мегапиксельному сенсору в следующем поколении смартфонов Apple. На такие новшества намекнул известный аналитик Минг-Чи Куо, сообщает MacRumors.По информации Минг-Чи Куо, через поколение Apple внедрит в смартфоны перископную линзу для эффективного оптического зума. До сих пор такое решение применялось во флагманских смартфонах от других производителей.Официальная презентация семейства iPhone 14 запланирована на осень 2022 года. Ожидается, что разработчики сделают упор на технологии VR и AR.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, технологии, iphone

Стала известна главная характеристика будущего iPhone 14

11:03 22.12.2021 (обновлено: 11:27 22.12.2021)
© AP Photo / Matthias SchraderКомпания Apple
Компания Apple - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Matthias Schrader
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Официальная презентация семейства iPhone 14 запланирована на осень 2022 года
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Новая основная камера придет на смену 12-мегапиксельному сенсору в следующем поколении смартфонов Apple. На такие новшества намекнул известный аналитик Минг-Чи Куо, сообщает MacRumors.

На данный момент известно, что в моделях iPhone 14 Pro и 14 Pro Max впервые для компании из Купертино будет представлен сенсор разрешением 48 мегапикселей. Эксперты утверждают, что датчик будет создан, как и в случае с Android-смартфонами, по технологии Quad Bayer: 12-мегапиксельный режим по умолчанию или максимальное разрешение с минимумом настроек. Отмечается, что внедрение этой камеры позволит iPhone записывать видео в разрешении 8K.

По информации Минг-Чи Куо, через поколение Apple внедрит в смартфоны перископную линзу для эффективного оптического зума. До сих пор такое решение применялось во флагманских смартфонах от других производителей.
Официальная презентация семейства iPhone 14 запланирована на осень 2022 года. Ожидается, что разработчики сделают упор на технологии VR и AR.
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