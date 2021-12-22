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Стали известны книжные бестселлеры 2021 года в Грузии
Стали известны книжные бестселлеры 2021 года в Грузии
Бестселлеры были определены на основе данных продаж в книжных магазинах страны
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Шесть лучших книг бестселлеров 2021 года опубликовала Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии.Победители были выявлены в шести номинациях, сообщают в пресс-службе организации. Подробнее список лучших изданий выглядит таким образом:Бестселлеры были определены на основе данных продаж в книжных магазинах страны. Победившим авторам и переводчикам Ассоциация вручит специальные сертификаты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, грузия, тбилиси, книги, грузинская литература

Стали известны книжные бестселлеры 2021 года в Грузии

16:54 22.12.2021
© photo: Sputnik / StringerФредерик Бегбедер "Уна & Сэлинджер"
Фредерик Бегбедер Уна & Сэлинджер - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Бестселлеры были определены на основе данных продаж в книжных магазинах страны
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Шесть лучших книг бестселлеров 2021 года опубликовала Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии.
Победители были выявлены в шести номинациях, сообщают в пресс-службе организации. Подробнее список лучших изданий выглядит таким образом:
"Приютили звезду" Гурама Петриашвили (детская литература);
"Sapiens: Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари, перевод Ника Самушия (документальная проза);
"Дрозд, дрозд, ежевика" Тамты Мелашвили (художественная литература);
"Вилла "Белый конь" Агаты Кристи, переводчик Паата Чхеидзе (художественная литература);
"Мальчик за последней партой" Майорга Хуана, переводчик Майя Цитадзе (детская литература);
"Двоефлагие" Тореса Моса (юношеская литература).
Бестселлеры были определены на основе данных продаж в книжных магазинах страны. Победившим авторам и переводчикам Ассоциация вручит специальные сертификаты.
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