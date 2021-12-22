https://sputnik-georgia.ru/20211222/stali-izvestny-knizhnye-bestsellery-2021-goda-v-gruzii--263065730.html

Стали известны книжные бестселлеры 2021 года в Грузии

Стали известны книжные бестселлеры 2021 года в Грузии

Бестселлеры были определены на основе данных продаж в книжных магазинах страны

2021-12-22T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Шесть лучших книг бестселлеров 2021 года опубликовала Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии.Победители были выявлены в шести номинациях, сообщают в пресс-службе организации. Подробнее список лучших изданий выглядит таким образом:Бестселлеры были определены на основе данных продаж в книжных магазинах страны. Победившим авторам и переводчикам Ассоциация вручит специальные сертификаты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, культура, новости, грузия, тбилиси, книги, грузинская литература