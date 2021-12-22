https://sputnik-georgia.ru/20211222/storonniki-saakashvili-gotovy-k-zatyazhnoy-borbe-v-forme-golodovki---video-263070749.html

Сторонники Саакашвили готовы к затяжной борьбе в форме голодовки - видео

Сторонники Саакашвили готовы к затяжной борьбе в форме голодовки - видео

У офиса главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" установлены палатки, где находятся первые участники массовой голодовки с требованием... 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T17:44+0400

2021-12-22T17:44+0400

2021-12-22T17:44+0400

видео

михаил саакашвили

мультимедиа

единое нацдвижение

голодовка

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263069756_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6af635329914dcec50e69ce920977461.jpg

О начале массовой голодовки сторонников Саакашвили в Грузии заявил лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции во вторник. Акцию у здания парламента в Тбилиси оппозиционная партия провела в день рождения Михаила Саакашвили, который находится в заключении по обвинению в преступлениях, совершенных во время его пребывания во власти. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На данный момент неизвестно, кто из лидеров "Нацдвижения" и других оппозиционных партий присоединится к массовой голодовке. О своем решении начать голодовку публично заявили лишь Ника Мелия, Акакий Минашвили и Гия Барамидзе. А вот бывший соратник Саакашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. из-за проблем со здоровьем участвовать в этой форме протеста не будет. Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.В Тбилисском городском суде завтра, 23 декабря, пройдет очередное слушание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии, где Михаил Саакашвили является главным обвиняемым.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, михаил саакашвили, мультимедиа, единое нацдвижение, голодовка, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео