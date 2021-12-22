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https://sputnik-georgia.ru/20211222/storonniki-saakashvili-gotovy-k-zatyazhnoy-borbe-v-forme-golodovki---video-263070749.html
Сторонники Саакашвили готовы к затяжной борьбе в форме голодовки - видео
Сторонники Саакашвили готовы к затяжной борьбе в форме голодовки - видео
У офиса главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" установлены палатки, где находятся первые участники массовой голодовки с требованием... 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T17:44+0400
2021-12-22T17:44+0400
видео
михаил саакашвили
мультимедиа
единое нацдвижение
голодовка
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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О начале массовой голодовки сторонников Саакашвили в Грузии заявил лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции во вторник. Акцию у здания парламента в Тбилиси оппозиционная партия провела в день рождения Михаила Саакашвили, который находится в заключении по обвинению в преступлениях, совершенных во время его пребывания во власти. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На данный момент неизвестно, кто из лидеров "Нацдвижения" и других оппозиционных партий присоединится к массовой голодовке. О своем решении начать голодовку публично заявили лишь Ника Мелия, Акакий Минашвили и Гия Барамидзе. А вот бывший соратник Саакашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. из-за проблем со здоровьем участвовать в этой форме протеста не будет. Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.В Тбилисском городском суде завтра, 23 декабря, пройдет очередное слушание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии, где Михаил Саакашвили является главным обвиняемым.
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видео, михаил саакашвили, мультимедиа, единое нацдвижение, голодовка, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео

Сторонники Саакашвили готовы к затяжной борьбе в форме голодовки - видео

17:44 22.12.2021
© video: Sputnik / Alex Shlamov
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У офиса главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" установлены палатки, где находятся первые участники массовой голодовки с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы
О начале массовой голодовки сторонников Саакашвили в Грузии заявил лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции во вторник. Акцию у здания парламента в Тбилиси оппозиционная партия провела в день рождения Михаила Саакашвили, который находится в заключении по обвинению в преступлениях, совершенных во время его пребывания во власти.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
На данный момент неизвестно, кто из лидеров "Нацдвижения" и других оппозиционных партий присоединится к массовой голодовке. О своем решении начать голодовку публично заявили лишь Ника Мелия, Акакий Минашвили и Гия Барамидзе. А вот бывший соратник Саакашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. из-за проблем со здоровьем участвовать в этой форме протеста не будет.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.
В Тбилисском городском суде завтра, 23 декабря, пройдет очередное слушание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии, где Михаил Саакашвили является главным обвиняемым.
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