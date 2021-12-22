Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211222/storonniki-saakashvili-v-tbilisi-obyavili-massovuyu-golodovku-za-desyat-dney-do-novogo-goda-263047903.html
Сторонники Саакашвили в Тбилиси объявили массовую голодовку за десять дней до Нового года
Сторонники Саакашвили в Тбилиси объявили массовую голодовку за десять дней до Нового года
Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил о присоединении к голодовке трехсот человек 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T01:08+0400
2021-12-22T01:08+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
ника мелия
голодовка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263047021_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c6ae20ec950eea237204f06a7cd28dd.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В эти минуты у офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движения" уже установлены палатки, где уже находятся первые участники массовой голодовки с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.О начале массовой голодовки в Грузии заявил лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции во вторник. Акцию у здания парламента в Тбилиси оппозиционная партия провела в день рождения Саакашвили, который находится в заключении за совершенные преступления во время пребывания во власти.При этом он отметил, что число голодающих может увеличится.На данный момент неизвестно, кто из лидеров "Нацдвижения" и других оппозиционных партий присоединится к массовой голодовке. О своем решении начать голодовку публично заявили лишь Ника Мелия, Акакий Минашвили и Гия Барамидзе.А вот бывший соратник Саакашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. из-за проблем со здоровьем участвовать в этой форме протеста не будет.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.Уже завтра в Тбилисском городском суде пройдет очередное слушание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии, где Саакашвили является главным обвиняемым.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263047021_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_a7a8195f1cf3de7a74291f094b96acc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, ника мелия, голодовка

Сторонники Саакашвили в Тбилиси объявили массовую голодовку за десять дней до Нового года

01:08 22.12.2021
© photo: Sputnik / StringerПредставители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса "Единого нацдвижения" 21 декабря 2021 года
Представители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса Единого нацдвижения 21 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил о присоединении к голодовке трехсот человек
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В эти минуты у офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движения" уже установлены палатки, где уже находятся первые участники массовой голодовки с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
О начале массовой голодовки в Грузии заявил лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции во вторник. Акцию у здания парламента в Тбилиси оппозиционная партия провела в день рождения Саакашвили, который находится в заключении за совершенные преступления во время пребывания во власти.
"Нам надо использовать острые методы ненасильственной борьбы. Это сложно особенно в декабре и два раза сложнее голодать на открытом воздухе, особенно когда начинается массовая голодовка. Списки составляются и к это минуте я могу подтвердить начало голодовки 300 человек", - сказал Мелия.
При этом он отметил, что число голодающих может увеличится.
© photo: Sputnik / StringerГлавный офис "Единого нацдвижения" на Кахетинском шоссе
Главный офис Единого нацдвижения на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
Главный офис "Единого нацдвижения" на Кахетинском шоссе
© photo: Sputnik / Stringer
На данный момент неизвестно, кто из лидеров "Нацдвижения" и других оппозиционных партий присоединится к массовой голодовке. О своем решении начать голодовку публично заявили лишь Ника Мелия, Акакий Минашвили и Гия Барамидзе.
А вот бывший соратник Саакашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. из-за проблем со здоровьем участвовать в этой форме протеста не будет.
© photo: Sputnik / StringerПредставители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса "Единого нацдвижения" 21 декабря 2021 года
Представители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса Единого нацдвижения 21 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
Представители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса "Единого нацдвижения" 21 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.
Уже завтра в Тбилисском городском суде пройдет очередное слушание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии, где Саакашвили является главным обвиняемым.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:08Сторонники Саакашвили в Тбилиси объявили массовую голодовку за десять дней до Нового года
00:44Палатки для голодающих у офиса ЕНД установили активисты "Нацдвижения" - видео
00:16Минэкомики Грузии и компания Visa договорились о сотрудничестве
ВчераСборная Грузии по футзалу уступила Киргизии в товарищеском матче
ВчераКак сторонники Саакашвили отметили его день рождения в Тбилиси - видео
ВчераСуд продлил арест бизнесмену Эбралидзе
ВчераГосбюджет Грузии 2022: на что пойдут миллиарды
ВчераФутбольный клуб "Сабуртало" договорился о сотрудничестве с испанской "Валенсией"
ВчераЛидер "Нацдвижения" объявил о начале массовой голодовки до освобождения Саакашвили
ВчераТысячи сторонников Саакашвили собрались в Тбилиси с требованием его освобождения
ВчераЧисло выданных льготных ипотечных кредитов в Грузии превысило одну тысячу
ВчераПутин выступил на заседании коллегии Минобороны – ключевые заявления
ВчераВы будете в шоке: Илон Маск рассказал, сколько налогов он платит за год
ВчераПутин заявил, что ему надоели манипуляции со стороны Запада
ВчераСША сформировали в Европе "многосферную" бригаду с ударными системами, заявил Шойгу
ВчераШойгу рассказал о планах по перевооружению российской армии и ее нынешнем уровне
ВчераПереговоры Абашидзе и Карасина - достижения за 9 лет
ВчераПутин: Россия ждет ясного и своевременного ответа США на предложения по безопасности
ВчераИлия II выразил соболезнования в связи с кончиной Джемала Чкуасели
ВчераВниманию автомобилистов: движение на дорогах Грузии ограничено