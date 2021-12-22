Сторонники Саакашвили в Тбилиси объявили массовую голодовку за десять дней до Нового года
© photo: Sputnik / StringerПредставители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса "Единого нацдвижения" 21 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил о присоединении к голодовке трехсот человек
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В эти минуты у офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движения" уже установлены палатки, где уже находятся первые участники массовой голодовки с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
О начале массовой голодовки в Грузии заявил лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции во вторник. Акцию у здания парламента в Тбилиси оппозиционная партия провела в день рождения Саакашвили, который находится в заключении за совершенные преступления во время пребывания во власти.
"Нам надо использовать острые методы ненасильственной борьбы. Это сложно особенно в декабре и два раза сложнее голодать на открытом воздухе, особенно когда начинается массовая голодовка. Списки составляются и к это минуте я могу подтвердить начало голодовки 300 человек", - сказал Мелия.
При этом он отметил, что число голодающих может увеличится.
© photo: Sputnik / StringerГлавный офис "Единого нацдвижения" на Кахетинском шоссе
Главный офис "Единого нацдвижения" на Кахетинском шоссе
© photo: Sputnik / Stringer
На данный момент неизвестно, кто из лидеров "Нацдвижения" и других оппозиционных партий присоединится к массовой голодовке. О своем решении начать голодовку публично заявили лишь Ника Мелия, Акакий Минашвили и Гия Барамидзе.
А вот бывший соратник Саакашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. из-за проблем со здоровьем участвовать в этой форме протеста не будет.
© photo: Sputnik / StringerПредставители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса "Единого нацдвижения" 21 декабря 2021 года
Представители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса "Единого нацдвижения" 21 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, чтобы поддержать оппозицию. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.
Уже завтра в Тбилисском городском суде пройдет очередное слушание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии, где Саакашвили является главным обвиняемым.
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