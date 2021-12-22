Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-gorakh-adzharii-vypal-bolshoy-sneg-v-gruziyu-prishla-nastoyaschaya-zima---video-263078800.html
В горах Аджарии выпал большой снег: в Грузию пришла настоящая зима - видео
В горах Аджарии выпал большой снег: в Грузию пришла настоящая зима - видео
В высокогорных районах Аджарии прошел сильный снегопад, парализовав жизнь некоторых населенных пунктов. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры из Хулойского... 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T21:45+0400
2021-12-22T21:45+0400
видео
аджария
горы
мультимедиа
необычайно снежная и холодная зима в грузии
снегопад
хуло
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263078587_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec69ddec96047f4b9a58633dc1ded1e2.jpg
Обильный снегопад в высокогорной Аджарии вызвал проблемы на дорогах. Высота снежного покрова достигает метра, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии. Ведутся интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"15 единиц техники работают в муниципалитете Хуло, десять единиц в Шуахеви, восемь единиц - в Кеда и семь единиц в Хелвачаури", - сообщили в департаменте автодорог. Работу осложняют погодные условия. Между тем, пока высокогорную Аджарию заваливает снегом, на Черном море бушевали сразу два смерча.
аджария
хуло
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263078587_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_6bad38ce8fabf35ef7efc6b5e54f0ed0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, аджария, горы, мультимедиа, необычайно снежная и холодная зима в грузии, снегопад, хуло, видео-новости из грузии, видео

В горах Аджарии выпал большой снег: в Грузию пришла настоящая зима - видео

21:45 22.12.2021
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться на
В высокогорных районах Аджарии прошел сильный снегопад, парализовав жизнь некоторых населенных пунктов. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры из Хулойского района Аджарии
Обильный снегопад в высокогорной Аджарии вызвал проблемы на дорогах. Высота снежного покрова достигает метра, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии. Ведутся интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
"15 единиц техники работают в муниципалитете Хуло, десять единиц в Шуахеви, восемь единиц - в Кеда и семь единиц в Хелвачаури", - сообщили в департаменте автодорог. Работу осложняют погодные условия. Между тем, пока высокогорную Аджарию заваливает снегом, на Черном море бушевали сразу два смерча.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:23Закрытые дороги в Грузии: где действуют ограничения
21:45В горах Аджарии выпал большой снег: в Грузию пришла настоящая зима - видео
21:44Сборная Грузии по футзалу не смогла взять реванш у Киргизии
21:03Гарибашвили предложил Армении и Азербайджану создать платформу неформального диалога
20:48Жестокое убийство в Тбилиси: беременной женщине перерезали горло
20:29Первый этап примирения политиков в Грузии: ультиматумы и версии
20:03В правящей партии Грузии назвали трагикомичной массовую голодовку из-за Саакашвили
19:47Президент: ультиматумы и голодовка не снимут напряженности в Грузии
19:34Президент Грузии сделала подарок к Новому году ветеранам с ОВЗ
19:12Выхода нет: беженцы и мигранты бросают все в надежде на лучшую жизнь - фото
19:02Экс-президенту Грузии разрешили встретиться с Саакашвили
18:46Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал легионера из Беларуси
18:30Правительство Грузии еще год сможет вводить ограничения из-за коронавируса
18:16Ингури ГЭС стала частью Европейского маршрута индустриального наследия
18:01Новогодняя афиша: куда пойти с детьми в Тбилиси?
17:44Сторонники Саакашвили готовы к затяжной борьбе в форме голодовки - видео
17:39Горнолыжные курорты Грузии официально откроются 25 декабря
17:24Противники "Единого национального движения" обещают начать голодовку
16:54Стали известны книжные бестселлеры 2021 года в Грузии
16:51В Грузии ужесточаются правила работы игорного бизнеса - поправки приняты