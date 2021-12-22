https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-gorakh-adzharii-vypal-bolshoy-sneg-v-gruziyu-prishla-nastoyaschaya-zima---video-263078800.html

В горах Аджарии выпал большой снег: в Грузию пришла настоящая зима - видео

В горах Аджарии выпал большой снег: в Грузию пришла настоящая зима - видео

В высокогорных районах Аджарии прошел сильный снегопад, парализовав жизнь некоторых населенных пунктов. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры из Хулойского... 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T21:45+0400

2021-12-22T21:45+0400

2021-12-22T21:45+0400

видео

аджария

горы

мультимедиа

необычайно снежная и холодная зима в грузии

снегопад

хуло

видео-новости из грузии

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Обильный снегопад в высокогорной Аджарии вызвал проблемы на дорогах. Высота снежного покрова достигает метра, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии. Ведутся интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"15 единиц техники работают в муниципалитете Хуло, десять единиц в Шуахеви, восемь единиц - в Кеда и семь единиц в Хелвачаури", - сообщили в департаменте автодорог. Работу осложняют погодные условия. Между тем, пока высокогорную Аджарию заваливает снегом, на Черном море бушевали сразу два смерча.

аджария

хуло

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видео, аджария, горы, мультимедиа, необычайно снежная и холодная зима в грузии, снегопад, хуло, видео-новости из грузии, видео