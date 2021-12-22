https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-gorakh-adzharii-vypal-bolshoy-sneg-v-gruziyu-prishla-nastoyaschaya-zima---video-263078800.html
В горах Аджарии выпал большой снег: в Грузию пришла настоящая зима - видео
В горах Аджарии выпал большой снег: в Грузию пришла настоящая зима - видео
В высокогорных районах Аджарии прошел сильный снегопад, парализовав жизнь некоторых населенных пунктов. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры из Хулойского... 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T21:45+0400
2021-12-22T21:45+0400
2021-12-22T21:45+0400
видео
аджария
горы
мультимедиа
необычайно снежная и холодная зима в грузии
снегопад
хуло
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263078587_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec69ddec96047f4b9a58633dc1ded1e2.jpg
Обильный снегопад в высокогорной Аджарии вызвал проблемы на дорогах. Высота снежного покрова достигает метра, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии. Ведутся интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"15 единиц техники работают в муниципалитете Хуло, десять единиц в Шуахеви, восемь единиц - в Кеда и семь единиц в Хелвачаури", - сообщили в департаменте автодорог. Работу осложняют погодные условия. Между тем, пока высокогорную Аджарию заваливает снегом, на Черном море бушевали сразу два смерча.
аджария
хуло
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263078587_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_6bad38ce8fabf35ef7efc6b5e54f0ed0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, аджария, горы, мультимедиа, необычайно снежная и холодная зима в грузии, снегопад, хуло, видео-новости из грузии, видео
В горах Аджарии выпал большой снег: в Грузию пришла настоящая зима - видео
В высокогорных районах Аджарии прошел сильный снегопад, парализовав жизнь некоторых населенных пунктов. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры из Хулойского района Аджарии
Обильный снегопад в высокогорной Аджарии вызвал проблемы на дорогах. Высота снежного покрова достигает метра, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии. Ведутся интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури.
"15 единиц техники работают в муниципалитете Хуло, десять единиц в Шуахеви, восемь единиц - в Кеда и семь единиц в Хелвачаури", - сообщили в департаменте автодорог. Работу осложняют погодные условия. Между тем, пока высокогорную Аджарию заваливает снегом, на Черном море бушевали сразу два смерча.