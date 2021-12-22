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В Тбилиси впервые едет российский цирк на льду
В Тбилиси впервые едет российский цирк на льду
Зрителей на сцене Тбилисского цирка ждет волшебная атмосфера, лазер-шоу, акробаты и клоуны 22.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузию впервые посетит с гастролями российский цирк на льду (Circus on Ice), представления которого можно будет увидеть в Тбилисском цирке, сообщили Sputnik Грузия в организации."Впервые в Грузии – цирк на льду. Вас встретит волшебная атмосфера с красивейшим оформлением и лазер-шоу", – говорится в анонсе мероприятия. О новогоднем настроении детей позаботятся акробаты, жонглеры и, конечно, веселый клоун, отмечают в цирке.Посетить мероприятие можно будет уже в декабре 26, 28, 29 и 30 числа в 13:00 и 17:00. Для посещения цирка необходимо иметь "зеленый паспорт".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, новый год: как встречать, куда пойти, тбилиси, новый год, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные, тбилисский цирк, цирк, новый год 2021

В Тбилиси впервые едет российский цирк на льду

14:04 22.12.2021 (обновлено: 14:06 22.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание тбилисского цирка
Здание тбилисского цирка - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Зрителей на сцене Тбилисского цирка ждет волшебная атмосфера, лазер-шоу, акробаты и клоуны
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузию впервые посетит с гастролями российский цирк на льду (Circus on Ice), представления которого можно будет увидеть в Тбилисском цирке, сообщили Sputnik Грузия в организации.
"Впервые в Грузии – цирк на льду. Вас встретит волшебная атмосфера с красивейшим оформлением и лазер-шоу", – говорится в анонсе мероприятия.
О новогоднем настроении детей позаботятся акробаты, жонглеры и, конечно, веселый клоун, отмечают в цирке.
Посетить мероприятие можно будет уже в декабре 26, 28, 29 и 30 числа в 13:00 и 17:00. Для посещения цирка необходимо иметь "зеленый паспорт".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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