https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-tbilisi-vpervye-edet-rossiyskiy-tsirk-na-ldu-263060746.html
В Тбилиси впервые едет российский цирк на льду
В Тбилиси впервые едет российский цирк на льду
Зрителей на сцене Тбилисского цирка ждет волшебная атмосфера, лазер-шоу, акробаты и клоуны 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T14:04+0400
2021-12-22T14:04+0400
2021-12-22T14:06+0400
культура
новости
грузия
новый год: как встречать, куда пойти
тбилиси
новый год
развлечения
куда сходить в тбилиси в выходные
тбилисский цирк
цирк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23796/44/237964414_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_41f34a36f582392310241ce2e33a6111.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузию впервые посетит с гастролями российский цирк на льду (Circus on Ice), представления которого можно будет увидеть в Тбилисском цирке, сообщили Sputnik Грузия в организации."Впервые в Грузии – цирк на льду. Вас встретит волшебная атмосфера с красивейшим оформлением и лазер-шоу", – говорится в анонсе мероприятия. О новогоднем настроении детей позаботятся акробаты, жонглеры и, конечно, веселый клоун, отмечают в цирке.Посетить мероприятие можно будет уже в декабре 26, 28, 29 и 30 числа в 13:00 и 17:00. Для посещения цирка необходимо иметь "зеленый паспорт".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23796/44/237964414_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_4b7c68c93b4f505100012606d1c05c77.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, новый год: как встречать, куда пойти, тбилиси, новый год, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные, тбилисский цирк, цирк, новый год 2021
В Тбилиси впервые едет российский цирк на льду
14:04 22.12.2021 (обновлено: 14:06 22.12.2021)
Зрителей на сцене Тбилисского цирка ждет волшебная атмосфера, лазер-шоу, акробаты и клоуны
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik.
Грузию впервые посетит с гастролями российский цирк на льду (Circus on Ice), представления которого можно будет увидеть в Тбилисском цирке, сообщили Sputnik Грузия
в организации.
"Впервые в Грузии – цирк на льду. Вас встретит волшебная атмосфера с красивейшим оформлением и лазер-шоу", – говорится в анонсе мероприятия.
О новогоднем настроении детей позаботятся акробаты, жонглеры и, конечно, веселый клоун, отмечают в цирке.
Посетить мероприятие можно будет уже в декабре 26, 28, 29 и 30 числа в 13:00 и 17:00. Для посещения цирка необходимо иметь "зеленый паспорт".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.