Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-vysokogornoy-adzharii-vysota-snezhnogo-pokrova-dostigaet-metra-263065433.html
В высокогорной Аджарии высота снежного покрова достигает метра
В высокогорной Аджарии высота снежного покрова достигает метра
На дороги четырех муниципалитетов Аджарии уже выведена тяжелая техника, но работы затрудняет непрекращающийся снегопад 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T16:11+0400
2021-12-22T16:31+0400
новости
грузия
аджария
смерчи
погода
снег
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263065287_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_c62050ab2abb9bd1f215eb3d5f00b799.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Обильный снег вызвал проблемы на дорогах в высокогорной Аджарии, снежный покров достигает почти метра, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии.По информации ведомства, идут интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури."15 единиц техники работают в муниципалитете Хуло, десять единиц в Шуахеви, восемь единиц в Кеда и семь единиц в Хелвачаури", - говорится в сообщении.Работу осложняют погодные условия.Между тем, пока высокогорную Аджарию заваливает снегом, на Черном море бушевали сразу два смерча. Видео, которое сняли в Батуми, попало в соцсеть.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263065287_143:0:1162:764_1920x0_80_0_0_dbf34327eaf82f9b3bb3d087d9555329.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, аджария, смерчи, погода, снег

В высокогорной Аджарии высота снежного покрова достигает метра

16:11 22.12.2021 (обновлено: 16:31 22.12.2021)
© Facebook / Adjara Roads DepartmentПервый снег в высокогорной Аджарии
Первый снег в высокогорной Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© Facebook / Adjara Roads Department
Подписаться на
На дороги четырех муниципалитетов Аджарии уже выведена тяжелая техника, но работы затрудняет непрекращающийся снегопад
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Обильный снег вызвал проблемы на дорогах в высокогорной Аджарии, снежный покров достигает почти метра, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии.
По информации ведомства, идут интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури.
"15 единиц техники работают в муниципалитете Хуло, десять единиц в Шуахеви, восемь единиц в Кеда и семь единиц в Хелвачаури", - говорится в сообщении.
Работу осложняют погодные условия.
Между тем, пока высокогорную Аджарию заваливает снегом, на Черном море бушевали сразу два смерча. Видео, которое сняли в Батуми, попало в соцсеть.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:30Правительство Грузии еще год сможет вводить ограничения из-за коронавируса
18:16Ингури ГЭС стала частью Маршрута европейского индустриального наследия
18:01Новогодняя афиша: куда пойти с детьми в Тбилиси?
17:44Сторонники Саакашвили готовы к затяжной борьбе в форме голодовки - видео
17:39Горнолыжные курорты Грузии официально откроются 25 декабря
17:24Обиженные на ЕНД обещают начать контрголодовку
16:54Стали известны книжные бестселлеры 2021 года в Грузии
16:51В Грузии ужесточаются правила работы игорного бизнеса - поправки приняты
16:38Дело может дойти до четвертой дозы вакцины - Гамкрелидзе
16:32Тбилисский суд приступил к рассмотрению дела Саакашвили по существу
16:11В высокогорной Аджарии высота снежного покрова достигает метра
16:07Зима заглянула в Тбилиси - в небе закружили первые снежинки
15:52Кремль ответил на обвинения в нарушениях Россией норм ВТО
15:36Несчастный случай в Западной Грузии - на стройке погиб рабочий
15:20Одноразовый проезд в метро и автобусах Тбилиси подорожает вдвое
15:06Наркопреступность в Грузии – данные за 2021 год
14:50США ожидает стыд: придется просить прощения у России
14:34"Новогодняя деревня" откроется в Тбилиси 24 декабря – ПРОГРАММА
14:19Саакашвили настаивал на массовой голодовке? Ответ соратников экс-президента Грузии
14:04В Тбилиси впервые едет российский цирк на льду