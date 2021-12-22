https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-vysokogornoy-adzharii-vysota-snezhnogo-pokrova-dostigaet-metra-263065433.html

В высокогорной Аджарии высота снежного покрова достигает метра

В высокогорной Аджарии высота снежного покрова достигает метра

На дороги четырех муниципалитетов Аджарии уже выведена тяжелая техника, но работы затрудняет непрекращающийся снегопад 22.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Обильный снег вызвал проблемы на дорогах в высокогорной Аджарии, снежный покров достигает почти метра, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии.По информации ведомства, идут интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури."15 единиц техники работают в муниципалитете Хуло, десять единиц в Шуахеви, восемь единиц в Кеда и семь единиц в Хелвачаури", - говорится в сообщении.Работу осложняют погодные условия.Между тем, пока высокогорную Аджарию заваливает снегом, на Черном море бушевали сразу два смерча. Видео, которое сняли в Батуми, попало в соцсеть.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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