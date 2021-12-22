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В высокогорной Аджарии высота снежного покрова достигает метра
В высокогорной Аджарии высота снежного покрова достигает метра
На дороги четырех муниципалитетов Аджарии уже выведена тяжелая техника, но работы затрудняет непрекращающийся снегопад 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T16:11+0400
2021-12-22T16:11+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Обильный снег вызвал проблемы на дорогах в высокогорной Аджарии, снежный покров достигает почти метра, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии.По информации ведомства, идут интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури."15 единиц техники работают в муниципалитете Хуло, десять единиц в Шуахеви, восемь единиц в Кеда и семь единиц в Хелвачаури", - говорится в сообщении.Работу осложняют погодные условия.Между тем, пока высокогорную Аджарию заваливает снегом, на Черном море бушевали сразу два смерча. Видео, которое сняли в Батуми, попало в соцсеть.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, аджария, смерчи, погода, снег
В высокогорной Аджарии высота снежного покрова достигает метра
16:11 22.12.2021 (обновлено: 16:31 22.12.2021)
На дороги четырех муниципалитетов Аджарии уже выведена тяжелая техника, но работы затрудняет непрекращающийся снегопад
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik.
Обильный снег вызвал проблемы на дорогах в высокогорной Аджарии, снежный покров достигает почти метра, сообщает
департамент автомобильных дорог Аджарии.
По информации ведомства, идут интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури.
"15 единиц техники работают в муниципалитете Хуло, десять единиц в Шуахеви, восемь единиц в Кеда и семь единиц в Хелвачаури", - говорится в сообщении.
Работу осложняют погодные условия.
Между тем, пока высокогорную Аджарию заваливает снегом, на Черном море бушевали сразу два смерча. Видео, которое сняли в Батуми, попало в соцсеть.
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