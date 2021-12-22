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"Все не так, как ты думаешь": хозяин застал кота и собаку за объятиями – видео их реакции
"Все не так, как ты думаешь": хозяин застал кота и собаку за объятиями – видео их реакции
Растерянный взгляд питомцев, которых застали с поличным, и их быстрая смена позы бесценны. Что-то они от хозяина скрывают 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T17:17+0400
2021-12-22T17:17+0400
2021-12-22T17:17+0400
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На кадрах видно, как парень лежит на кровати и переключает камеру в сторону питомцев. Фонарик помогает увидеть происходящее в кромешной тьме: кот и пес лежат друг с дружкой в обнимку. Заметив, что их застали врасплох, пес сразу же откидывает приятеля и ложится, как ни в чем не бывало. Пушистый, в свою очередь, ошарашено смотрит на друга. Вот так просто он отказался от любви?Смотрите на видео также:
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
"Все не так, как ты думаешь": хозяин застал кота и собаку за объятиями – видео их реакции
Растерянный взгляд питомцев, которых застали с поличным, и их быстрая смена позы бесценны. Что-то они от хозяина скрывают
На кадрах видно, как парень лежит на кровати и переключает камеру в сторону питомцев. Фонарик помогает увидеть происходящее в кромешной тьме: кот и пес лежат друг с дружкой в обнимку. Заметив, что их застали врасплох, пес сразу же откидывает приятеля и ложится, как ни в чем не бывало. Пушистый, в свою очередь, ошарашено смотрит на друга. Вот так просто он отказался от любви?
Собака застала щенка с кошкой
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