Выхода нет: беженцы и мигранты бросают все в надежде на лучшую жизнь - фото

Число людей, вынужденных покинуть родные дома из-за различных обстоятельств, растет из года в год. Так, с конца прошлого года к середине нынешнего число беженцев в мире увеличилось с 82,4 до 84 млн, о чем свидетельствуют исследования ООН.Наибольший рост зафиксирован в Конго, Эфиопии, Афганистане и Мьянме. Во всех этих странах, увы, говорить о стабильности в текущем году не приходилось - уже довольно давно там наблюдаются военные конфликты и противостояния.Все это приводит к перемещению жителей внутри одной страны, к бегству населения в другие страны, даже в отдаленные государства Европы.
В нынешнем году громче всего в СМИ освещается тема беженцев и мигрантов на границе Беларуси и Польши, а также в Афганистане. Смотрите в фотоленте Sputnik, как отчаянно покидают люди свои дома в надежде на лучшую жизнь
Число людей, вынужденных покинуть родные дома из-за различных обстоятельств, растет из года в год. Так, с конца прошлого года к середине нынешнего число беженцев в мире увеличилось с 82,4 до 84 млн, о чем свидетельствуют исследования ООН.
Наибольший рост зафиксирован в Конго, Эфиопии, Афганистане и Мьянме. Во всех этих странах, увы, говорить о стабильности в текущем году не приходилось - уже довольно давно там наблюдаются военные конфликты и противостояния.
Все это приводит к перемещению жителей внутри одной страны, к бегству населения в другие страны, даже в отдаленные государства Европы.