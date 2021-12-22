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Выхода нет: беженцы и мигранты бросают все в надежде на лучшую жизнь - фото
Выхода нет: беженцы и мигранты бросают все в надежде на лучшую жизнь - фото
В нынешнем году громче всего в СМИ освещается тема беженцев и мигрантов на границе Беларуси и Польши, а также в Афганистане. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T19:12+0400
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Число людей, вынужденных покинуть родные дома из-за различных обстоятельств, растет из года в год. Так, с конца прошлого года к середине нынешнего число беженцев в мире увеличилось с 82,4 до 84 млн, о чем свидетельствуют исследования ООН.Наибольший рост зафиксирован в Конго, Эфиопии, Афганистане и Мьянме. Во всех этих странах, увы, говорить о стабильности в текущем году не приходилось - уже довольно давно там наблюдаются военные конфликты и противостояния.Все это приводит к перемещению жителей внутри одной страны, к бегству населения в другие страны, даже в отдаленные государства Европы.
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в мире, фотоленты, беженцы, мультимедиа, мигранты, новости в фотографиях, фото

Выхода нет: беженцы и мигранты бросают все в надежде на лучшую жизнь - фото

19:12 22.12.2021
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В нынешнем году громче всего в СМИ освещается тема беженцев и мигрантов на границе Беларуси и Польши, а также в Афганистане. Смотрите в фотоленте Sputnik, как отчаянно покидают люди свои дома в надежде на лучшую жизнь
Число людей, вынужденных покинуть родные дома из-за различных обстоятельств, растет из года в год. Так, с конца прошлого года к середине нынешнего число беженцев в мире увеличилось с 82,4 до 84 млн, о чем свидетельствуют исследования ООН.
Наибольший рост зафиксирован в Конго, Эфиопии, Афганистане и Мьянме. Во всех этих странах, увы, говорить о стабильности в текущем году не приходилось - уже довольно давно там наблюдаются военные конфликты и противостояния.
Все это приводит к перемещению жителей внутри одной страны, к бегству населения в другие страны, даже в отдаленные государства Европы.
© AP Photo / Oksana Manchuk / BelTA

Женщина с ребенком на границе Беларуси и Польши недалеко от Гродно

Женщина с ребенком на границе Беларуси и Польши недалеко от Гродно - Sputnik Грузия
1/14
© AP Photo / Oksana Manchuk / BelTA

Женщина с ребенком на границе Беларуси и Польши недалеко от Гродно

© AFP / Leonid Shcheglov / BELTA

Мигранты на белорусско-польской границе в Гродненской области

Мигранты на белорусско-польской границе в Гродненской области - Sputnik Грузия
2/14
© AFP / Leonid Shcheglov / BELTA

Мигранты на белорусско-польской границе в Гродненской области

© AP Photo / Petros Giannakouris

Девочки наполняют контейнеры водой с помощью ручного насоса в лагере для беженцев в Кабуле

Девочки наполняют контейнеры водой с помощью ручного насоса в лагере для беженцев в Кабуле - Sputnik Грузия
3/14
© AP Photo / Petros Giannakouris

Девочки наполняют контейнеры водой с помощью ручного насоса в лагере для беженцев в Кабуле

© AFP / LOUISA GOULIAMAKI

Афганские беженки обнимаются в лагере Вати в Греции

Афганские беженки обнимаются в лагере Вати в Греции - Sputnik Грузия
4/14
© AFP / LOUISA GOULIAMAKI

Афганские беженки обнимаются в лагере Вати в Греции

© AFP / CLAUDIO CRUZ

Мексиканские мигранты едут в США на грузовике, муниципалитет Хесус Карранса

Мексиканские мигранты едут в США на грузовике, муниципалитет Хесус Карранса - Sputnik Грузия
5/14
© AFP / CLAUDIO CRUZ

Мексиканские мигранты едут в США на грузовике, муниципалитет Хесус Карранса

© AFP / PEDRO PARDO

Гаитянские мигранты пересекают реку Рио-Гранде, чтобы получить еду и воду в Мексике

Гаитянские мигранты пересекают реку Рио-Гранде, чтобы получить еду и воду в Мексике - Sputnik Грузия
6/14
© AFP / PEDRO PARDO

Гаитянские мигранты пересекают реку Рио-Гранде, чтобы получить еду и воду в Мексике

© AFP / CLAUDIO CRUZ

Мигранты едут в США на велосипеде

Мигранты едут в США на велосипеде - Sputnik Грузия
7/14
© AFP / CLAUDIO CRUZ

Мигранты едут в США на велосипеде

© AFP / BEN STANSALL

Беженцы с детьми, которых спасли при пересечении Ла-Манша

Беженцы с детьми, которых спасли при пересечении Ла-Манша - Sputnik Грузия
8/14
© AFP / BEN STANSALL

Беженцы с детьми, которых спасли при пересечении Ла-Манша

© AFP / BEN STANSALL

Женщина-мигрант несет своих детей после того, как ее спасли при пересечении Ла-Манша

Женщина-мигрант несет своих детей после того, как ее спасли при пересечении Ла-Манша - Sputnik Грузия
9/14
© AFP / BEN STANSALL

Женщина-мигрант несет своих детей после того, как ее спасли при пересечении Ла-Манша

© AFP / JOHAN ORDONEZ

Направляющиеся в Соединенные Штаты гондурасские мигранты столкнулись с гватемальскими силами безопасности в Вадо Хондо

Направляющиеся в Соединенные Штаты гондурасские мигранты столкнулись с гватемальскими силами безопасности в Вадо Хондо - Sputnik Грузия
10/14
© AFP / JOHAN ORDONEZ

Направляющиеся в Соединенные Штаты гондурасские мигранты столкнулись с гватемальскими силами безопасности в Вадо Хондо

© AFP / RAUL ARBOLEDA

Мужчина в ​​импровизированном лагере, установленном мигрантами в Колумбии

Мужчина в ​​импровизированном лагере, установленном мигрантами в Колумбии - Sputnik Грузия
11/14
© AFP / RAUL ARBOLEDA

Мужчина в ​​импровизированном лагере, установленном мигрантами в Колумбии

© AFP / ELVIS BARUKCIC

Беженцы едят в палатке в лагере для мигрантов "Липа", который был восстановлен после пожара в декабре 29 января 2021 года недалеко от северо-западного боснийского города Бихач

Беженцы едят в палатке в лагере для мигрантов &quot;Липа&quot;, который был восстановлен после пожара в декабре 29 января 2021 года недалеко от северо-западного боснийского города Бихач - Sputnik Грузия
12/14
© AFP / ELVIS BARUKCIC

Беженцы едят в палатке в лагере для мигрантов "Липа", который был восстановлен после пожара в декабре 29 января 2021 года недалеко от северо-западного боснийского города Бихач

© AFP / LUIS ACOSTA

Мигранты по пути в США пересекают реку Чукунаке в Панаме

Мигранты по пути в США пересекают реку Чукунаке в Панаме - Sputnik Грузия
13/14
© AFP / LUIS ACOSTA

Мигранты по пути в США пересекают реку Чукунаке в Панаме

© AFP / FADEL SENNA

Мигранты взбираются на стену в северном городе Фнидек на испано-марокканской границе у Сеуты

Мигранты взбираются на стену в северном городе Фнидек на испано-марокканской границе у Сеуты - Sputnik Грузия
14/14
© AFP / FADEL SENNA

Мигранты взбираются на стену в северном городе Фнидек на испано-марокканской границе у Сеуты

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