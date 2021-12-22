https://sputnik-georgia.ru/20211222/vykhoda-net-bezhentsy-i-migranty-brosayut-vse-v-nadezhde-na-luchshuyu-zhizn---foto-263072467.html

Выхода нет: беженцы и мигранты бросают все в надежде на лучшую жизнь - фото

Выхода нет: беженцы и мигранты бросают все в надежде на лучшую жизнь - фото

В нынешнем году громче всего в СМИ освещается тема беженцев и мигрантов на границе Беларуси и Польши, а также в Афганистане. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T19:12+0400

2021-12-22T19:12+0400

2021-12-22T19:12+0400

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Число людей, вынужденных покинуть родные дома из-за различных обстоятельств, растет из года в год. Так, с конца прошлого года к середине нынешнего число беженцев в мире увеличилось с 82,4 до 84 млн, о чем свидетельствуют исследования ООН.Наибольший рост зафиксирован в Конго, Эфиопии, Афганистане и Мьянме. Во всех этих странах, увы, говорить о стабильности в текущем году не приходилось - уже довольно давно там наблюдаются военные конфликты и противостояния.Все это приводит к перемещению жителей внутри одной страны, к бегству населения в другие страны, даже в отдаленные государства Европы.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, фотоленты, беженцы, мультимедиа, мигранты, новости в фотографиях, фото