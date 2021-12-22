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Закрытые дороги в Грузии: где действуют ограничения
Закрытые дороги в Грузии: где действуют ограничения
Департамент автомобильных дорог призывает водителей быть осторожными и использовать сезонные покрышки и противоскользящие цепи 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T22:23+0400
2021-12-22T22:23+0400
2021-12-22T22:51+0400
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новости
грузия
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. На всю ночь в Грузии из-за снегопадов, опасности схода лавин и гололедицы закрыты почти все центральные дороги, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Так, из-за лавиноопасности полностью закрыто движение автомобилей в направлении грузино-российской границы на участке Гудаури – Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. А на участке Млета-Гудаури возможно ехать только без остановок.Закрыто движение большегрузов на части участков на дороге, соединяющей восточную и западную часть Грузии в районе Рикотского перевала. На других участках ехать можно только с использованием противоскользящих цепей.Трейлеры не могут проехать и на других участках: Хашури – Ацкури, Сачхере – Они, перевал Накерала, Лентехи – Меле, Хаиши – Кала, Ахалцихе-Ниноцминда и Ахалкалаки – Карцахи.Полностью запрещено движение автотранспорта на горных дорогах Грузии: Корша-Шатили, Кала – Ушгули и перевале Паравани.Департамент автомобильных дорог призывает водителей быть осторожными и использовать сезонные покрышки и противоскользящие цепи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители
Закрытые дороги в Грузии: где действуют ограничения
22:23 22.12.2021 (обновлено: 22:51 22.12.2021)
Департамент автомобильных дорог призывает водителей быть осторожными и использовать сезонные покрышки и противоскользящие цепи
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik.
На всю ночь в Грузии из-за снегопадов, опасности схода лавин и гололедицы закрыты почти все центральные дороги, сообщает
департамент автомобильных дорог Грузии.
Так, из-за лавиноопасности полностью закрыто движение автомобилей в направлении грузино-российской границы на участке Гудаури – Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. А на участке Млета-Гудаури возможно ехать только без остановок.
Закрыто движение большегрузов на части участков на дороге, соединяющей восточную и западную часть Грузии в районе Рикотского перевала. На других участках ехать можно только с использованием противоскользящих цепей.
Трейлеры не могут проехать и на других участках: Хашури – Ацкури, Сачхере – Они, перевал Накерала, Лентехи – Меле, Хаиши – Кала, Ахалцихе-Ниноцминда и Ахалкалаки – Карцахи.
Полностью запрещено движение автотранспорта на горных дорогах Грузии: Корша-Шатили, Кала – Ушгули и перевале Паравани.
Департамент автомобильных дорог призывает водителей быть осторожными и использовать сезонные покрышки и противоскользящие цепи.
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