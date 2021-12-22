https://sputnik-georgia.ru/20211222/zakrytye-dorogi-v-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-263080290.html

Закрытые дороги в Грузии: где действуют ограничения

Закрытые дороги в Грузии: где действуют ограничения

Департамент автомобильных дорог призывает водителей быть осторожными и использовать сезонные покрышки и противоскользящие цепи 22.12.2021, Sputnik Грузия

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. На всю ночь в Грузии из-за снегопадов, опасности схода лавин и гололедицы закрыты почти все центральные дороги, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Так, из-за лавиноопасности полностью закрыто движение автомобилей в направлении грузино-российской границы на участке Гудаури – Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. А на участке Млета-Гудаури возможно ехать только без остановок.Закрыто движение большегрузов на части участков на дороге, соединяющей восточную и западную часть Грузии в районе Рикотского перевала. На других участках ехать можно только с использованием противоскользящих цепей.Трейлеры не могут проехать и на других участках: Хашури – Ацкури, Сачхере – Они, перевал Накерала, Лентехи – Меле, Хаиши – Кала, Ахалцихе-Ниноцминда и Ахалкалаки – Карцахи.Полностью запрещено движение автотранспорта на горных дорогах Грузии: Корша-Шатили, Кала – Ушгули и перевале Паравани.Департамент автомобильных дорог призывает водителей быть осторожными и использовать сезонные покрышки и противоскользящие цепи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители