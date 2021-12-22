https://sputnik-georgia.ru/20211222/zenit---makkabi-tel-aviv-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-263074128.html

"Зенит" - "Маккаби" (Тель-Авив): прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Зенит" - "Маккаби" (Тель-Авив): прогноз на матч баскетбольной Евролиги

В XVII туре регулярного чемпионата Евролиги питерский "Зенит" на своем паркете примет "Маккаби" из Тель-Авива. Российский клуб пытается сохранить место в... 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T19:18+0400

2021-12-22T19:18+0400

2021-12-22T19:18+0400

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На прошлой неделе "Зенит" гостил во Франции и увез оттуда две победы. Подопечные Паскуаля обыграли "АСВЕЛ" (71:61) и "Монако" (85:74). Как мы видим, обе встречи питерский клуб провел очень уверенно и "привез" соперникам больше 10 очков.Для "Зенита" эти победы были важны не только с турнирной точки зрения, но и с эмоционально-психологической. До поездки во Францию у российской команды была в Евролиге неприятная серия из трех поражений подряд. Причем дважды "Зенит" уступил на своем паркете.Что касается "Маккаби", то у израильского клуба открытая черная полоса. В Евролиге команда из Тель-Авива не может победить уже шесть матчей подряд, пропуская в среднем за игру 86,6 очка. При этом показатель результативности колеблется в пределах 76,6 очка. Стоит также отметить, что только в одном матче "Маккаби" преодолел отметку в 80 набранных баллов (поражение от "Альбы" 86:91).По вполне понятным причинам в предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение "Зениту". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,5 (против 2,55 у гостей).Набрав форму, "Зенит" вряд ли станет сбавлять обороты, тем более дома. Тем более, против соперника, у которого сейчас явно не идет игра. Если бы "Маккаби" проводил встречу на домашней арене, то еще можно было бы подумать о том, что команде пора начинать выбираться из кризисной ситуации. Так что, скорее всего, российский клуб одержит третью победу подряд. Это вариант номер один.Также я бы рассмотрел ставку, при которой "Маккаби" не наберет больше 75 очков. С обороной у "Зенита" все в порядке – средний показатель 71,6 пропущенных очка за игру. Гости испытывают явные проблемы в атаке и, как мне кажется, в предстоящей игре игре сыграют не очень результативно.Ставка: а) победа "Зенита" за 1,5 и б) "Маккаби" наберет меньше 74.5 очков за 1,72.

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спорт, в мире, клуб "зенит", баскетбол, евролига, клуб "маккаби", прогноз на баскетбольный матч