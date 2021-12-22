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Жестокое убийство в Тбилиси: беременной женщине перерезали горло
Жестокое убийство в Тбилиси: беременной женщине перерезали горло
По предварительной информации, убийство произошло на глазах у полуторогодовалого ребенка женщины 22.12.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве жены, которую обнаружили с перерезанным горлом и несколькими ножевыми ранениями в районе Варкетили, на окраине Тбилиси, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".По данным телеканала, 22-летняя девушка и 23-летний мужчина жили на первом этаже многоквартирного дома, и между ними часто были конфликты. К моменту трагедии у них уже был полуторагодовалый ребенок, а женщина ждала второго, будучи на пятом месяце беременности.По предварительной информации, убийство произошло на глазах у ребенка. Женщина истекла кровью, и прибывшая на место скорая смогла лишь констатировать смерть. Ее супруг сам сдался сотрудникам полиции.Что стало причиной конфликта между супругами, на данный момент не известно. Семья жила на доход супруги, которая продавала сделанные своими руками украшения и поделки.Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи", Наказание по ней может составлять от 13 до 17 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия

Жестокое убийство в Тбилиси: беременной женщине перерезали горло

20:48 22.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая медицинская помощь 112
Скорая медицинская помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По предварительной информации, убийство произошло на глазах у полуторогодовалого ребенка женщины
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве жены, которую обнаружили с перерезанным горлом и несколькими ножевыми ранениями в районе Варкетили, на окраине Тбилиси, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, 22-летняя девушка и 23-летний мужчина жили на первом этаже многоквартирного дома, и между ними часто были конфликты. К моменту трагедии у них уже был полуторагодовалый ребенок, а женщина ждала второго, будучи на пятом месяце беременности.
По предварительной информации, убийство произошло на глазах у ребенка. Женщина истекла кровью, и прибывшая на место скорая смогла лишь констатировать смерть. Ее супруг сам сдался сотрудникам полиции.
Что стало причиной конфликта между супругами, на данный момент не известно. Семья жила на доход супруги, которая продавала сделанные своими руками украшения и поделки.
Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи", Наказание по ней может составлять от 13 до 17 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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