https://sputnik-georgia.ru/20211222/zhestokoe-ubiystvo-v-tbilisi-beremennoy-zhenschine-pererezali-gorlo-263077872.html

Жестокое убийство в Тбилиси: беременной женщине перерезали горло

Жестокое убийство в Тбилиси: беременной женщине перерезали горло

По предварительной информации, убийство произошло на глазах у полуторогодовалого ребенка женщины 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T20:48+0400

2021-12-22T20:48+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве жены, которую обнаружили с перерезанным горлом и несколькими ножевыми ранениями в районе Варкетили, на окраине Тбилиси, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".По данным телеканала, 22-летняя девушка и 23-летний мужчина жили на первом этаже многоквартирного дома, и между ними часто были конфликты. К моменту трагедии у них уже был полуторагодовалый ребенок, а женщина ждала второго, будучи на пятом месяце беременности.По предварительной информации, убийство произошло на глазах у ребенка. Женщина истекла кровью, и прибывшая на место скорая смогла лишь констатировать смерть. Ее супруг сам сдался сотрудникам полиции.Что стало причиной конфликта между супругами, на данный момент не известно. Семья жила на доход супруги, которая продавала сделанные своими руками украшения и поделки.Уголовное дело ведется по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи", Наказание по ней может составлять от 13 до 17 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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