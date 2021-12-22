https://sputnik-georgia.ru/20211222/zima-zaglyanula-v-tbilisi---v-nebe-kruzhili-pervye-snezhinki-263063928.html

Зима заглянула в Тбилиси - в небе закружили первые снежинки

Зима заглянула в Тбилиси - в небе закружили первые снежинки

Снегом удалось любоваться недолго, в столице вновь светит солнце, но дует сильный холодный ветер 22.12.2021, Sputnik Грузия

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2021-12-22T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. После теплой первой половины декабря в Тбилиси резко похолодало и выпал первый снег. Горожане с удовольствием наблюдали за падающими сверху снежинками, которые таяли, не успев долететь до асфальта. Те, кто успел заснять первый этой зимой снег в столице, поспешили опубликовать видео на своих страницах в Facebook.С 22 декабря синоптики обещали резкое похолодание и ухудшение погоды на всей территории Грузии. Снег и сильный ветер не заставили себя ждать - в горах опасность схода лавин, туман и метель, на море четырехбалльный шторм. Снегопады и гололед сделали непроходимыми многие горные дороги.Но снег в Тбилиси это всегда особое явление.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, снег