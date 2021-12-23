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"Американская мечта" Нуцы Бузаладзе: певица записывает трек с обладателем Grammy
"Американская мечта" Нуцы Бузаладзе: певица записывает трек с обладателем Grammy
Талантливая Нуца покоряет Майами и записает песни с любимыми артистами из США
2021-12-23T19:09+0400
2021-12-23T19:09+0400
2021-12-23T19:15+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинская певица Нуца Буладзе, которая отправилась покорять США, записывает трек с двукратным обладателем музыкальной премии Grammy Тони Суккаром (Tony Succar). Об этом исполнительница сообщила в Facebook.Антонио Гильермо "Тони" Суккар - американец перуано-японского происхождения, перкуссионист, композитор, аранжировщик, руководитель оркестра и продюсер.Грузинская певица вновь зажгла на сцене шоу "Ну-ка все вместе!" в России >>>"Запись с моим любимым артистом, двукратным обладателем премии "Грэмми", а теперь и моим партнером по сальсе Тони Суккаро! Это мечта!" - написала Нуца, которая сейчас находится в Майами.Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победительницей которого она стала в 2014 году. Бузаладзе часто участвует в различных конкурсах и проектах не только в Грузии, но и за ее пределами. Она участвовала в "Танцах со звездами", шоу "Один в один" в Грузии, на шоу "Голос" в Турции и российском проекте "Ну-ка все вместе!".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Американская мечта" Нуцы Бузаладзе: певица записывает трек с обладателем Grammy
19:09 23.12.2021 (обновлено: 19:15 23.12.2021)
Талантливая Нуца покоряет Майами и записывает песни с любимыми артистами из США
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik.
Грузинская певица Нуца Буладзе, которая отправилась покорять США, записывает трек с двукратным обладателем музыкальной премии Grammy Тони Суккаром (Tony Succar). Об этом исполнительница сообщила
в Facebook.
Антонио Гильермо "Тони" Суккар - американец перуано-японского происхождения, перкуссионист, композитор, аранжировщик, руководитель оркестра и продюсер.
"Запись с моим любимым артистом, двукратным обладателем премии "Грэмми", а теперь и моим партнером по сальсе Тони Суккаро! Это мечта!" - написала Нуца, которая сейчас находится в Майами.
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победительницей которого она стала в 2014 году. Бузаладзе часто участвует в различных конкурсах и проектах не только в Грузии, но и за ее пределами. Она участвовала в "Танцах со звездами", шоу "Один в один" в Грузии, на шоу "Голос" в Турции и российском проекте "Ну-ка все вместе!".
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