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https://sputnik-georgia.ru/20211223/amerikanskaya-mechta-nutsy-buzaladze-pevitsa-zapisyvaet-trek-s-obladatelem-grammy-263107430.html
"Американская мечта" Нуцы Бузаладзе: певица записывает трек с обладателем Grammy
"Американская мечта" Нуцы Бузаладзе: певица записывает трек с обладателем Grammy
Талантливая Нуца покоряет Майами и записает песни с любимыми артистами из США
2021-12-23T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинская певица Нуца Буладзе, которая отправилась покорять США, записывает трек с двукратным обладателем музыкальной премии Grammy Тони Суккаром (Tony Succar). Об этом исполнительница сообщила в Facebook.Антонио Гильермо "Тони" Суккар - американец перуано-японского происхождения, перкуссионист, композитор, аранжировщик, руководитель оркестра и продюсер.Грузинская певица вновь зажгла на сцене шоу "Ну-ка все вместе!" в России &gt;&gt;&gt;"Запись с моим любимым артистом, двукратным обладателем премии "Грэмми", а теперь и моим партнером по сальсе Тони Суккаро! Это мечта!" - написала Нуца, которая сейчас находится в Майами.Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победительницей которого она стала в 2014 году. Бузаладзе часто участвует в различных конкурсах и проектах не только в Грузии, но и за ее пределами. Она участвовала в "Танцах со звездами", шоу "Один в один" в Грузии, на шоу "Голос" в Турции и российском проекте "Ну-ка все вместе!".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Американская мечта" Нуцы Бузаладзе: певица записывает трек с обладателем Grammy

19:09 23.12.2021 (обновлено: 19:15 23.12.2021)
© photo: nutsabuza / InstagramПевица Нуца Бузаладзе
Певица Нуца Бузаладзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© photo: nutsabuza / Instagram
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Талантливая Нуца покоряет Майами и записывает песни с любимыми артистами из США
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинская певица Нуца Буладзе, которая отправилась покорять США, записывает трек с двукратным обладателем музыкальной премии Grammy Тони Суккаром (Tony Succar). Об этом исполнительница сообщила в Facebook.
Антонио Гильермо "Тони" Суккар - американец перуано-японского происхождения, перкуссионист, композитор, аранжировщик, руководитель оркестра и продюсер.
Грузинская певица вновь зажгла на сцене шоу "Ну-ка все вместе!" в России >>>
"Запись с моим любимым артистом, двукратным обладателем премии "Грэмми", а теперь и моим партнером по сальсе Тони Суккаро! Это мечта!" - написала Нуца, которая сейчас находится в Майами.
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победительницей которого она стала в 2014 году. Бузаладзе часто участвует в различных конкурсах и проектах не только в Грузии, но и за ее пределами. Она участвовала в "Танцах со звездами", шоу "Один в один" в Грузии, на шоу "Голос" в Турции и российском проекте "Ну-ка все вместе!".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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