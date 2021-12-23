https://sputnik-georgia.ru/20211223/batumskiy-bulvar-privodyat-v-poryadok-posle-silnogo-shtorma-263098882.html
Батумский бульвар приводят в порядок после сильного шторма
Батумский бульвар приводят в порядок после сильного шторма
Батуми пережил в эти дни все невзгоды природы – проливной дождь, сильный ветер, четырехбалльный шторм и смерч 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T14:48+0400
2021-12-23T14:48+0400
2021-12-23T15:05+0400
новости
грузия
батуми
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263101092_193:244:1807:1152_1920x0_80_0_0_f42caa0cede8ff8923d36cb681831e79.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Активные работы по устранению последствий сильного ветра, дождя и шторма на море ведутся на территории нового Батумского бульвара, сообщает мэрия города.21 и 22 декабря на жителей Батуми обрушилась непогода: проливной дождь, сильный ветер, четырехбалльный шторм и смерч. Были повреждены несколько участков береговой линии.По данным мэрии, непогода повредила часть пирса, инфраструктуру бульвара и фасад прибрежного ресторана.Соответствующие службы подсчитывают нанесенный ущерб. Специальная техника очищает берег от мусора.Непогода нанесла ущерб и Кобулетскому району. Сильный ветер сорвал крыши с домов, повалил деревья.По информации мэрии, все муниципальные службы с утра устраняют последствия непогоды. Поэтапно городские службы реагируют на все поступившие вызовы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263101092_294:221:1535:1152_1920x0_80_0_0_02b9a53b539e1dc5083d3954ffe5aa43.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, батуми, погода
Батумский бульвар приводят в порядок после сильного шторма
14:48 23.12.2021 (обновлено: 15:05 23.12.2021)
Батуми пережил в эти дни все невзгоды природы – проливной дождь, сильный ветер, четырехбалльный шторм и смерч
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik.
Активные работы по устранению последствий сильного ветра, дождя и шторма на море ведутся на территории нового Батумского бульвара, сообщает
мэрия города.
21 и 22 декабря на жителей Батуми обрушилась непогода: проливной дождь, сильный ветер, четырехбалльный шторм и смерч. Были повреждены несколько участков береговой линии.
По данным мэрии, непогода повредила часть пирса, инфраструктуру бульвара и фасад прибрежного ресторана.
Соответствующие службы подсчитывают нанесенный ущерб. Специальная техника очищает берег от мусора.
Непогода нанесла ущерб
и Кобулетскому району. Сильный ветер сорвал крыши с домов, повалил деревья.
По информации мэрии, все муниципальные службы с утра устраняют последствия непогоды. Поэтапно городские службы реагируют на все поступившие вызовы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.