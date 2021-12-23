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Батумский бульвар приводят в порядок после сильного шторма

Батумский бульвар приводят в порядок после сильного шторма

Батуми пережил в эти дни все невзгоды природы – проливной дождь, сильный ветер, четырехбалльный шторм и смерч 23.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Активные работы по устранению последствий сильного ветра, дождя и шторма на море ведутся на территории нового Батумского бульвара, сообщает мэрия города.21 и 22 декабря на жителей Батуми обрушилась непогода: проливной дождь, сильный ветер, четырехбалльный шторм и смерч. Были повреждены несколько участков береговой линии.По данным мэрии, непогода повредила часть пирса, инфраструктуру бульвара и фасад прибрежного ресторана.Соответствующие службы подсчитывают нанесенный ущерб. Специальная техника очищает берег от мусора.Непогода нанесла ущерб и Кобулетскому району. Сильный ветер сорвал крыши с домов, повалил деревья.По информации мэрии, все муниципальные службы с утра устраняют последствия непогоды. Поэтапно городские службы реагируют на все поступившие вызовы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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