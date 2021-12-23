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Кот впервые увидел свечи – видео его забавной реакции

Кот впервые увидел свечи – видео его забавной реакции

Владельцы кошек знают самый главный ритуал знакомства пушистых с незнакомыми объектами – свечку ждала такая же участь 23.12.2021, Sputnik Грузия

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На кадрах видно, как кот сидит на столике около кровати, на котором стоят две большие горячие свечи. По словам хозяйки, она впервые решила купить свечи и зажечь их перед своим пушистым питомцем. Неудивительно, что любопытное создание решило познакомиться с новым объектом поближе. А лучшее знакомство у котов – это пара ударов по незнакомому объекту. Постояв около десяти секунд с поднятой лапой, котик все же решился и потушил одну свечку, повалив ее на бок.Пользователи Сети в комментариях выразили беспокойство, что пушистый мог обжечь подушечки лапы, однако хозяйка всех успокоила – ничего такого с ее питомцем не произошло.Смотрите на видео также:

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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео