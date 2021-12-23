https://sputnik-georgia.ru/20211223/meriya-tbilisi-prodolzhaet-reshat-problemy-semey-postradavshikh-ot-zhilkooperativov-263079621.html
Мэрия Тбилиси продолжает решать проблемы семей, пострадавших от жилкооперативов
Мэрия Тбилиси продолжает решать проблемы семей, пострадавших от жилкооперативов
Всего от жилкооперативов в столице Грузии пострадали примерно 3 тысячи семей 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T07:01+0400
2021-12-23T07:01+0400
2021-12-23T09:29+0400
общество
новости
грузия
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/15/262259907_0:0:1570:884_1920x0_80_0_0_b39225085004dbd81067c53064969c05.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Еще 99 семей, пострадавших в результате сорвавшегося кооперативного строительства в Тбилиси, обзаведутся собственным жильем, сообщает пресс-служба мэрии.Мэрия Тбилиси начала осуществлять проект в 2018 году. Речь идет о семьях, которые остались без обещанной жилплощади из-за того, что государственные кооперативы застройщиков в 1990-е годы не смогли выполнить взятые на себя обязательства."У нас уже есть компании, которые выиграли в выражении интересов… Благодаря этому решению 99 семей будут удовлетворены жилплощадью и смогут получить свое собственное жилье в ближайшем будущем. Мы продолжаем программу и хотим помочь 3 тысячам находящихся в ожидании семей, которые десятилетиями сталкиваются с проблемой получения жилья", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По словам градоначальника, государство признало этот долг перед гражданами, но какое-то время эти люди не могли обзавестись собственным жилплощадями. Конкретные шаги мэрия начала предпринимать с 2017 года, приняв решение обеспечить жильем уже идентифицированные семьи."Есть конкретные места, где началось строительство, и определенное количество людей ждет жилья. Есть конкретные строительные компании, которые проходят процедуры получения разрешения на строительство и в ближайшее время приступят к строительству", - сказал Каладзе.Всего от жилкооперативов пострадали примерно 3 тысячи семей. К этому времени 1 289 из них уже получили возможность жить в собственных домах.На реализацию проекта из городского бюджета уже потрачено более 963 миллионов лари (более 313 миллионов долларов), а общая площадь завершенных квартир составляет более 8 тысяч квадратных метров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210622/Kvartiry-poluchat-vse---meriya-Tbilisi-reshaet-problemy-postradavshikh-ot-zhilkooperativov-252093769.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/15/262259907_0:0:1570:1178_1920x0_80_0_0_8cecd471c33f573f00d9bbdf898eb1a0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, мэрия тбилиси
Мэрия Тбилиси продолжает решать проблемы семей, пострадавших от жилкооперативов
07:01 23.12.2021 (обновлено: 09:29 23.12.2021)
Всего от жилкооперативов в столице Грузии пострадали примерно 3 тысячи семей
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Еще 99 семей, пострадавших в результате сорвавшегося кооперативного строительства в Тбилиси, обзаведутся собственным жильем, сообщает пресс-служба мэрии.
Мэрия Тбилиси начала осуществлять проект в 2018 году. Речь идет о семьях, которые остались без обещанной жилплощади из-за того, что государственные кооперативы застройщиков в 1990-е годы не смогли выполнить взятые на себя обязательства.
"У нас уже есть компании, которые выиграли в выражении интересов… Благодаря этому решению 99 семей будут удовлетворены жилплощадью и смогут получить свое собственное жилье в ближайшем будущем. Мы продолжаем программу и хотим помочь 3 тысячам находящихся в ожидании семей, которые десятилетиями сталкиваются с проблемой получения жилья", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам градоначальника, государство признало этот долг перед гражданами, но какое-то время эти люди не могли обзавестись собственным жилплощадями. Конкретные шаги мэрия начала предпринимать с 2017 года, приняв решение обеспечить жильем уже идентифицированные семьи.
"Есть конкретные места, где началось строительство, и определенное количество людей ждет жилья. Есть конкретные строительные компании, которые проходят процедуры получения разрешения на строительство и в ближайшее время приступят к строительству", - сказал Каладзе.
Всего от жилкооперативов пострадали примерно 3 тысячи семей. К этому времени 1 289 из них уже получили возможность жить в собственных домах.
На реализацию проекта из городского бюджета уже потрачено более 963 миллионов лари (более 313 миллионов долларов), а общая площадь завершенных квартир составляет более 8 тысяч квадратных метров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.