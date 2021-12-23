https://sputnik-georgia.ru/20211223/meriya-tbilisi-prodolzhaet-reshat-problemy-semey-postradavshikh-ot-zhilkooperativov-263079621.html

Мэрия Тбилиси продолжает решать проблемы семей, пострадавших от жилкооперативов

Мэрия Тбилиси продолжает решать проблемы семей, пострадавших от жилкооперативов

Всего от жилкооперативов в столице Грузии пострадали примерно 3 тысячи семей 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T07:01+0400

2021-12-23T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Еще 99 семей, пострадавших в результате сорвавшегося кооперативного строительства в Тбилиси, обзаведутся собственным жильем, сообщает пресс-служба мэрии.Мэрия Тбилиси начала осуществлять проект в 2018 году. Речь идет о семьях, которые остались без обещанной жилплощади из-за того, что государственные кооперативы застройщиков в 1990-е годы не смогли выполнить взятые на себя обязательства."У нас уже есть компании, которые выиграли в выражении интересов… Благодаря этому решению 99 семей будут удовлетворены жилплощадью и смогут получить свое собственное жилье в ближайшем будущем. Мы продолжаем программу и хотим помочь 3 тысячам находящихся в ожидании семей, которые десятилетиями сталкиваются с проблемой получения жилья", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По словам градоначальника, государство признало этот долг перед гражданами, но какое-то время эти люди не могли обзавестись собственным жилплощадями. Конкретные шаги мэрия начала предпринимать с 2017 года, приняв решение обеспечить жильем уже идентифицированные семьи."Есть конкретные места, где началось строительство, и определенное количество людей ждет жилья. Есть конкретные строительные компании, которые проходят процедуры получения разрешения на строительство и в ближайшее время приступят к строительству", - сказал Каладзе.Всего от жилкооперативов пострадали примерно 3 тысячи семей. К этому времени 1 289 из них уже получили возможность жить в собственных домах.На реализацию проекта из городского бюджета уже потрачено более 963 миллионов лари (более 313 миллионов долларов), а общая площадь завершенных квартир составляет более 8 тысяч квадратных метров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210622/Kvartiry-poluchat-vse---meriya-Tbilisi-reshaet-problemy-postradavshikh-ot-zhilkooperativov-252093769.html

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