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Мэрия Тбилиси продолжает решать проблемы семей, пострадавших от жилкооперативов
Мэрия Тбилиси продолжает решать проблемы семей, пострадавших от жилкооперативов
Всего от жилкооперативов в столице Грузии пострадали примерно 3 тысячи семей 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T07:01+0400
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новости
грузия
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Еще 99 семей, пострадавших в результате сорвавшегося кооперативного строительства в Тбилиси, обзаведутся собственным жильем, сообщает пресс-служба мэрии.Мэрия Тбилиси начала осуществлять проект в 2018 году. Речь идет о семьях, которые остались без обещанной жилплощади из-за того, что государственные кооперативы застройщиков в 1990-е годы не смогли выполнить взятые на себя обязательства."У нас уже есть компании, которые выиграли в выражении интересов… Благодаря этому решению 99 семей будут удовлетворены жилплощадью и смогут получить свое собственное жилье в ближайшем будущем. Мы продолжаем программу и хотим помочь 3 тысячам находящихся в ожидании семей, которые десятилетиями сталкиваются с проблемой получения жилья", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По словам градоначальника, государство признало этот долг перед гражданами, но какое-то время эти люди не могли обзавестись собственным жилплощадями. Конкретные шаги мэрия начала предпринимать с 2017 года, приняв решение обеспечить жильем уже идентифицированные семьи."Есть конкретные места, где началось строительство, и определенное количество людей ждет жилья. Есть конкретные строительные компании, которые проходят процедуры получения разрешения на строительство и в ближайшее время приступят к строительству", - сказал Каладзе.Всего от жилкооперативов пострадали примерно 3 тысячи семей. К этому времени 1 289 из них уже получили возможность жить в собственных домах.На реализацию проекта из городского бюджета уже потрачено более 963 миллионов лари (более 313 миллионов долларов), а общая площадь завершенных квартир составляет более 8 тысяч квадратных метров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210622/Kvartiry-poluchat-vse---meriya-Tbilisi-reshaet-problemy-postradavshikh-ot-zhilkooperativov-252093769.html
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общество, новости, грузия, мэрия тбилиси

Мэрия Тбилиси продолжает решать проблемы семей, пострадавших от жилкооперативов

07:01 23.12.2021 (обновлено: 09:29 23.12.2021)
© photo: Sputnik / Goga VardzieliЖилые дома в столице Грузии
Жилые дома в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli
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Всего от жилкооперативов в столице Грузии пострадали примерно 3 тысячи семей
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Еще 99 семей, пострадавших в результате сорвавшегося кооперативного строительства в Тбилиси, обзаведутся собственным жильем, сообщает пресс-служба мэрии.
Мэрия Тбилиси начала осуществлять проект в 2018 году. Речь идет о семьях, которые остались без обещанной жилплощади из-за того, что государственные кооперативы застройщиков в 1990-е годы не смогли выполнить взятые на себя обязательства.
"У нас уже есть компании, которые выиграли в выражении интересов… Благодаря этому решению 99 семей будут удовлетворены жилплощадью и смогут получить свое собственное жилье в ближайшем будущем. Мы продолжаем программу и хотим помочь 3 тысячам находящихся в ожидании семей, которые десятилетиями сталкиваются с проблемой получения жилья", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
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По словам градоначальника, государство признало этот долг перед гражданами, но какое-то время эти люди не могли обзавестись собственным жилплощадями. Конкретные шаги мэрия начала предпринимать с 2017 года, приняв решение обеспечить жильем уже идентифицированные семьи.
"Есть конкретные места, где началось строительство, и определенное количество людей ждет жилья. Есть конкретные строительные компании, которые проходят процедуры получения разрешения на строительство и в ближайшее время приступят к строительству", - сказал Каладзе.
Всего от жилкооперативов пострадали примерно 3 тысячи семей. К этому времени 1 289 из них уже получили возможность жить в собственных домах.
На реализацию проекта из городского бюджета уже потрачено более 963 миллионов лари (более 313 миллионов долларов), а общая площадь завершенных квартир составляет более 8 тысяч квадратных метров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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