https://sputnik-georgia.ru/20211223/my-ne-mogli-postupit-inache--putin-o-situatsii-vokrug-kryma-i-ukrainy-263099726.html

"Мы не могли поступить иначе" – Путин о ситуации вокруг Крыма и Украины

"Мы не могли поступить иначе" – Путин о ситуации вокруг Крыма и Украины

Как отметил российский лидер, он не мог отказать людям, проживавшим в Крыму и Севастополе, взять их под защиту во время кровавого госпереворота 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг возвращения Крыма в состав РФ в 2014 году и объяснил, почему это произошло."Обострение началось в 2014 году. До этих пор несмотря на то, что СССР прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России осталась за пределами РФ, прежде всего на Украине. Мы же с этим смирились, нормально к этому отнеслись. Более того, способствовали становлению новых государств и работали, и готовы будем работать, и работаем со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они ни придерживались. И никакие действия в отношении Крыма нам даже в голову не приходили, но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали, сжигали. Как мы могли отказать людям, которые там проживают, взять их под свою защиту? Нас поставили под ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", – сказал Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.По его словам, тогдашний президент Украины Виктор Янукович согласился отказаться от власти, и не понятно, зачем нужно было доводить все до госпереворота."Или мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе? Мы вынуждены были что-то делать в 2014 году. Так возник кризис, который сегодня развивается. Дважды предприняли украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе, хотя их уговаривали не делать этого. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территории", – добавил российский президент.Складывается впечатление, что Запад готовит третью военную операцию и Россию заранее предупреждают не вмешиваться, посчитал Путин. Это первый вариант, на который нужно реагировать, отметил он.Не исключен и вариант создания "анти-России" на Украине с накачкой оружием и промыванием мозгов населению, рассказал Путин.Пресс-конференция президента России в этом году проходит московском в выставочном центре "Манеж". На мероприятие аккредитовано 507 журналистов. В этом году не проводилась открытая аккредитация в связи с мерами безопасности с учетом эпидемиологической обстановки. Путин присутствует на площадке лично.Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009-2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты задают вопросы.

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