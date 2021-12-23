https://sputnik-georgia.ru/20211223/osvoennoe-v-gretsii-gruzinskoe-remeslo-i-blagodarnyy-mer-afin---istoriya-esmy-263107769.html

Освоенное в Греции грузинское ремесло и благодарный мэр Афин - история Эсмы

Освоенное в Греции грузинское ремесло и благодарный мэр Афин - история Эсмы

В рубрике "Грузины за рубежом" мы знакомим вас с проживающей в Афинах Эсмой Бабунидзе

2021-12-23T18:01+0400

2021-12-23T18:01+0400

2021-12-23T18:01+0400

аналитика

греция

интервью

грузины за рубежом

афины

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Было время, когда на родине Эсма Бабунидзе работала по своей специальности и считала себя реализованной. В эмиграцию решила уехать после того, как осталась безработной. Странно, но к традиционному грузинскому мастерству работы по эмали приобщилась, живя за рубежом. Говорит, что после этого жизнь обрела новый смысл. Сегодня Эсма участвует в благотворительных ярмарках и выставках, которые проходят в Афинах.- Телави – главный город вашей жизни, и самые счастливые воспоминания, наверное, связаны с ним?..- Мою жизнь, в зависимости от того, в каком городе я жила, можно разделить на три периода – Телави, Тбилиси, Афины. В Телави я родилась, провела все детство, окончила школу. Это город, где много любви и тепла. И, действительно, с ним связаны самые сладкие воспоминания.- Ваши не менее счастливые студенческие годы связаны с Тбилиси, верно?- Да, это был чудесный период… Я окончила экономический факультет Тбилисского государственного университета. У нас была замечательная, дружная группа. После окончания учебы университет обеспечил нас работой. Три года я проработала в вычислительном центре комбината стройматериалов. Там я освоила азы электронного учета.- Тогда в нашей жизни еще не было компьютера и интернета…- Да все это появилось потом… Как экономист я сформировалась, в основном, в Государственном комитете цен. Работала над установлением цен на продовольствие, а это требовало экономических и технологических знаний и, в определенной степени, было равноценно творческой реализации. Я была довольна. Потому что эта работа меня интересовала и таким путем я самореализовывалась. Затем работала в плановом отделе Цекавшири. Это для экономиста монотонная работа, лишенная какого бы то ни было творчества, но коллектив у нас был очень хороший, и этот период я также вспоминаю с удовольствием.- Как вы попали в столицу Греции?- В Афинах я живу уже 26 лет. Приехала в 90-ые, когда у нас после "тбилисской войны" все отрасли и государственная торговля развалились. Фактически, я осталась безработной. Три года не получала зарплату, потому что не было достаточно доходов, чтобы ее выдавать.Из-за безденежья и ответственности за родителей я приняла решение отправиться за границу и оттуда помогать семье. Выбрала Грецию, потому что она, по сравнению с другими странами, несколько ближе к Грузии. Первые годы эмиграции были довольно трудными, как в физическом, так и в психологическом плане. Очень нелегко свыкнуться с новой жизнью за рубежом, которая намного отличается от жизни прежней. Хотя, надо сказать, что мне очень везло – встречались, в основном, нормальные люди. У греков, как и у других народов, есть свои характерные черты, но, в целом, народ хороший, и мы даже чем-то похожи.- А что вам нравится там больше всего в отношениях и в самом укладе греческой жизни?- Мне легко удалось наладить с ними общение, но все равно приходилось все время держать себя в руках. С годами это становится сложнее. 15 лет из 26, что я здесь живу, я приободряю себя. Признаю, что теперь уже все сильнее испытываю ностальгию, которая проявляется в отчужденности. Это такое чувство, когда везде ощущаешь себя чужим и лишним. В конечном итоге, получается, что и здесь мы иностранцы, и в Грузии эмигрант уже не может найти свое место. Я много об этом думала и решила свои мысли занять чем-то новым.- И потому вспомнили занятие, которое у вас раньше хорошо получалось на родине?- Выходит, что так. Во время жизни в Грузии я хорошо вязала и вышивала. Здесь попробовала, но это не доставило мне удовольствия. В конце 2013 года я узнала, что в афинском культурном центре "Кавкасиа", которым руководит Автандил Микаберидзе, открылась группа, где обучают рукоделию, изготовлению различных украшений. Специально для этого из Грузии, школы Патриархии, пригласили специалиста по эмали - Иванэ Кокая. Идея освоить что-то новое мне очень понравилась, и я одновременно начала изучать эмаль и мастерить украшения. За месяц мы обучились секретам, как покрывать эмалью украшения, и, надо сказать, у меня неплохо получалось. Я до сих пор очень довольна тем, что в 63 года открыла в себе способности сочетать цвета с различными сложными схемами. Без ложной скромности скажу, что мои украшения как с эмалью, так и с металлом получаются очень красивыми. Украшения я делаю также из полимерной глины и бумаги, обычных салфеток.- Нравятся ли грекам и грузинским эмигрантам ваши работы, которые выносятся на ярмарки и выставки?- Грекам нравятся наши украшения, и они их часто покупают, что, конечно же, служит мощным стимулом изготовлять новые образцы. Вот, украшения с эмалью покупают, в основном, грузины. Я рада, что изготовленными мной крестами с эмалью здесь приняли крещение грузинские дети. Поделки реализовываю, в основном, на благотворительных мероприятиях, где участвую от имени Грузии. Недавно, в начале декабря, была благотворительная ярмарка, и определенная сумма от полученных средств была перечислена в фонд помощи детям. Сам мэр Афин оказал нам честь своим приходом и лично поблагодарил за участие в благотворительности.- Знаю, что у всех эмигрантов мечта одна…- Моя мечта, чтобы в Грузии ситуация изменилась к лучшему. И я легко решусь вернуться на родину. Хочу время, отведенное мне Господом в этой жизни, провести в своей стране, со своим народом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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аналитика, греция, интервью, грузины за рубежом, афины