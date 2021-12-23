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Президент НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия удостоен госнаграды
Президент НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия удостоен госнаграды
Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели (Анзор) Хубутия
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Могели Хубутия удостоен государственной награды за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством II степени Хубутия Могели Шалвовича – президента государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского департамента здравоохранения города Москвы", – говорится в документе.Могели Шалвович Хубутия – выдающийся российский хирург-трансплантолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. Академик РАН (2016). Является одним из пионеров по трансплантации сердца в РФ. С 2017 года президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Президент НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия удостоен госнаграды

13:01 23.12.2021 (обновлено: 13:17 23.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкДиректор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия.
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия. - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
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Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели (Анзор) Хубутия
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Могели Хубутия удостоен государственной награды за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкДиректор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия (справа) на операции по протезированию клапана сердца.
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия (справа) на операции по протезированию клапана сердца. - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия (справа) на операции по протезированию клапана сердца.
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
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"За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством II степени Хубутия Могели Шалвовича – президента государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского департамента здравоохранения города Москвы", – говорится в документе.
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкДиректор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия.
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия. - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия.
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
/
Перейти в фотобанк
Могели Шалвович Хубутия – выдающийся российский хирург-трансплантолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. Академик РАН (2016). Является одним из пионеров по трансплантации сердца в РФ. С 2017 года президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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