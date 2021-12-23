Президент НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия удостоен госнаграды
13:01 23.12.2021 (обновлено: 13:17 23.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкДиректор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели (Анзор) Хубутия
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Могели Хубутия удостоен государственной награды за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкДиректор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия (справа) на операции по протезированию клапана сердца.
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия (справа) на операции по протезированию клапана сердца.
"За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством II степени Хубутия Могели Шалвовича – президента государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского департамента здравоохранения города Москвы", – говорится в документе.
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкДиректор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия.
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Могели Хубутия.
Могели Шалвович Хубутия – выдающийся российский хирург-трансплантолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. Академик РАН (2016). Является одним из пионеров по трансплантации сердца в РФ. С 2017 года президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
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