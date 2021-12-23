https://sputnik-georgia.ru/20211223/putin-rasskazal-chi-zhelaniya-ispolnyaet-ded-moroz-263103313.html
Путин рассказал, чьи желания исполняет Дед Мороз
Путин рассказал, чьи желания исполняет Дед Мороз
Российский президент рассказал, что у него благообразные отношения с Дедом Морозом, и он ему благодарен за то, что может встретиться с журналистами на... 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T15:36+0400
2021-12-23T15:36+0400
2021-12-23T15:51+0400
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дед мороз
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам.Так президент ответил на вопрос журналиста о том, как он относится к тому, что юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза за то, что тот 23 года не выполняет его желания.Президент также выразил надежду, что Дед Мороз будет сопровождать людей не только подарками, но и осуществлением планов всей страны и каждого в отдельности.Пресс-конференция президента России в этом году проходит московском в выставочном центре "Манеж". На мероприятие аккредитовано 507 журналистов. В этом году не проводилась открытая аккредитация в связи с мерами безопасности с учетом эпидемиологической обстановки. Путин присутствует на площадке лично.Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009-2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты задают вопросы.
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россия, новости, владимир путин, дед мороз
Путин рассказал, чьи желания исполняет Дед Мороз
15:36 23.12.2021 (обновлено: 15:51 23.12.2021)
Российский президент рассказал, что у него благообразные отношения с Дедом Морозом, и он ему благодарен за то, что может встретиться с журналистами на пресс-конференции в том статусе, в котором он сейчас находится
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам.
Так президент ответил на вопрос журналиста о том, как он относится к тому, что юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза за то, что тот 23 года не выполняет его желания.
"Это юрист из Санкт-Петербурга? Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Поскольку я тоже юрист, могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и подумает, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам", – сказал Путин.
Президент также выразил надежду, что Дед Мороз будет сопровождать людей не только подарками, но и осуществлением планов всей страны и каждого в отдельности.
Пресс-конференция президента России в этом году проходит московском в выставочном центре "Манеж". На мероприятие аккредитовано 507 журналистов. В этом году не проводилась открытая аккредитация в связи с мерами безопасности с учетом эпидемиологической обстановки. Путин присутствует на площадке лично.
Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009-2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.
Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты задают вопросы.