https://sputnik-georgia.ru/20211223/putin-rossiyskaya-ekonomika-okazalas-bolee-gotovoy-k-shokam-chem-mnogie-drugie-v-mire-263095521.html
Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем многие другие в мире
Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем многие другие в мире
Внешний долг России сократился примерно на четыре процента, и показатель стал минимальным в мире, рассказал президент РФ 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T13:26+0400
2021-12-23T13:26+0400
2021-12-23T13:34+0400
экономика
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии экономики страны в эпоху пандемии коронавируса в ходе своей ежегодной пресс-конференции.По его словам, спад экономики составил 3%, однако восстановление прошло быстро.Президент рассказал, что инфляция в стране ожидается на 8%. Это гораздо больше, чем прогнозировали, но все равно рост реальных доходов ожидается на уровне 3,5%, отметил он.Внешний долг России сократился примерно на 4%, и показатель стал минимальным в мире, а международные резервы подросли с 595 до 625,5 миллиарда долларов, добавил Путин.Пресс-конференция президента России в этом году проходит московском в выставочном центре "Манеж". На мероприятие аккредитовано 507 журналистов. В этом году не проводилась открытая аккредитация в связи с мерами безопасности с учетом эпидемиологической обстановки. Путин присутствует на площадке лично.Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009-2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты задают вопросы.
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экономика, россия, новости, владимир путин
Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем многие другие в мире
13:26 23.12.2021 (обновлено: 13:34 23.12.2021)
Внешний долг России сократился примерно на четыре процента, и показатель стал минимальным в мире, рассказал президент РФ
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии экономики страны в эпоху пандемии коронавируса в ходе своей ежегодной пресс-конференции.
По его словам, спад экономики составил 3%, однако восстановление прошло быстро.
"Наша экономика, столкнувшись с вызовами и вынужденными ограничениями в экономике, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые экономики мира, даже если взять "двадцатку", – отметил Путин.
Президент рассказал, что инфляция в стране ожидается на 8%. Это гораздо больше, чем прогнозировали, но все равно рост реальных доходов ожидается на уровне 3,5%, отметил он.
Внешний долг России сократился примерно на 4%, и показатель стал минимальным в мире, а международные резервы подросли с 595 до 625,5 миллиарда долларов, добавил Путин.
Пресс-конференция президента России в этом году проходит московском в выставочном центре "Манеж". На мероприятие аккредитовано 507 журналистов. В этом году не проводилась открытая аккредитация в связи с мерами безопасности с учетом эпидемиологической обстановки. Путин присутствует на площадке лично.
Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009-2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.
Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты задают вопросы.