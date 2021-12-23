https://sputnik-georgia.ru/20211223/real-madrid---tsska-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-263079827.html

"Реал" Мадрид - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Реал" Мадрид - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Один из центральных матчей XVII тура Евролиги состоится в Мадриде, где местный "Реал", рекордсмен по победам в турнире, примет московский ЦСКА. Оба клуба... 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T09:36+0400

2021-12-23T09:36+0400

2021-12-23T09:36+0400

спорт

клуб "реал"

цска

чемпионат европы по баскетболу

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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В нынешнем сезоне "Реал" выиграл все восемь матчей на своем паркете, в среднем набирая 83.3 очка за игру. А вот у ЦСКА выездные матчи пока проходят со скрипом. Подопечные Итудиса одержали четыре победы и столько же раз проиграли. Причем в этих играх "армейцы" пропускали больше 80 очков.Правда, есть одно "но". Три последние гостевые встречи московский клуб выиграл. Проблемным получился только матч против берлинской "Альбы" (93:90), а у "Жальгириса" (73:51) и "Басконии" (80:74) ЦСКА выиграл достаточно уверенно.Учитывая домашние показатели "Реала", удивляет букмекерская линия, выставленная на предстоящий матч. По мнению аналитиков и экспертов, ЦСКА является ярко выраженным фаворитом игры. На победу "армейцев" можно поставить с коэффициентом 1,27 (против 3,65 у хозяев).Скорее всего, коэффициенты выставлялись с учетом статистики личных встреч соперников. В 10 последних матчах ЦСКА одержал семь побед. Лично мне кажется, что испанцев явно недооценивают. "Реал" на отличном ходу и способен доставить неприятности "армейцам". Делать прогноз на исход матча я не стану, но предположу, что если хозяева и проиграют, то не больше чем восемь очков.Ставка: победа "Реала" с форой (+8.5) за 1,8.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, клуб "реал", цска, чемпионат европы по баскетболу, евролига, прогноз на баскетбольный матч