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Руководитель четырех компаний уличен в финансовых махинациях
Руководитель четырех компаний уличен в финансовых махинациях
Предпринимателю за подделку налоговых документов грозит от четырех до шести лет лишения свободы 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T11:27+0400
2021-12-23T11:27+0400
2021-12-23T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Руководитель четырех компаний привлечен к уголовной ответственности за использование поддельных налоговых документов с целью получения материальной выгоды, говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемый от имени четырех компаний, находящихся под его управлением, выписал 72 фальшивых налоговых счет-фактур о взаимном оказании услуг, в результате чего у одной из компаний образовался излишек в НДС в 318 026 лари. Позже эти средства обвиняемый использовал для покрытия бюджетных обязательств.Предпринимателю грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, происшествия, новости, грузия
Руководитель четырех компаний уличен в финансовых махинациях
Предпринимателю за подделку налоговых документов грозит от четырех до шести лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik.
Руководитель четырех компаний привлечен к уголовной ответственности за использование поддельных налоговых документов с целью получения материальной выгоды, говорится в сообщении
Следственной службы министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый от имени четырех компаний, находящихся под его управлением, выписал 72 фальшивых налоговых счет-фактур о взаимном оказании услуг, в результате чего у одной из компаний образовался излишек в НДС в 318 026 лари. Позже эти средства обвиняемый использовал для покрытия бюджетных обязательств.
Предпринимателю грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
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