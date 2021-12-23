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Руководитель четырех компаний уличен в финансовых махинациях

Руководитель четырех компаний уличен в финансовых махинациях

Предпринимателю за подделку налоговых документов грозит от четырех до шести лет лишения свободы 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T11:27+0400

2021-12-23T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Руководитель четырех компаний привлечен к уголовной ответственности за использование поддельных налоговых документов с целью получения материальной выгоды, говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемый от имени четырех компаний, находящихся под его управлением, выписал 72 фальшивых налоговых счет-фактур о взаимном оказании услуг, в результате чего у одной из компаний образовался излишек в НДС в 318 026 лари. Позже эти средства обвиняемый использовал для покрытия бюджетных обязательств.Предпринимателю грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, происшествия, новости, грузия