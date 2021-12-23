https://sputnik-georgia.ru/20211223/smerch-na-chernom-more-napugal-zhiteley-batumi---video-ochevidtsa-263094441.html
Смерч на Черном море напугал жителей Батуми – видео очевидца
Смерч на Черном море напугал жителей Батуми – видео очевидца
Редкое для Грузии природное явление – смерч над Черным морем, попал в объектив камеры очевидца в Батуми. Смотрите в видео, как выглядел смерч близ... 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T12:57+0400
2021-12-23T12:57+0400
2021-12-23T13:21+0400
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Непогода разыгралась на черноморском побережье Грузии. Шторм силой более четырех баллов причинил разрушения на береговой линии. А близ черноморского побережья Батуми очевидцы смогли снять на видео смерч. Это видео было записано жителем Батуми Заалом Джапаридзе.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В последние дни по всей Грузии наблюдается похолодание и ухудшение погоды. В высокогорных регионах идет сильный снег. Снегопад прошел и над остальной частью Грузии. Появление смерчей можно спрогнозировать. На это время всем жителям рекомендовано не находится близ морского побережья.
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видео, батуми, мультимедиа, шторм в батуми, шторм, черноморские курорты грузии, смерчи, погода, видео-новости из грузии, видео
Смерч на Черном море напугал жителей Батуми – видео очевидца
12:57 23.12.2021 (обновлено: 13:21 23.12.2021)
Редкое для Грузии природное явление – смерч над Черным морем, попал в объектив камеры очевидца в Батуми. Смотрите в видео, как выглядел смерч близ черноморского побережья
Непогода разыгралась на черноморском побережье Грузии. Шторм силой более четырех баллов причинил разрушения на береговой линии. А близ черноморского побережья Батуми очевидцы смогли снять на видео смерч. Это видео было записано жителем Батуми Заалом Джапаридзе.
В последние дни по всей Грузии наблюдается похолодание и ухудшение погоды. В высокогорных регионах идет сильный снег. Снегопад прошел и над остальной частью Грузии. Появление смерчей можно спрогнозировать. На это время всем жителям рекомендовано не находится близ морского побережья.