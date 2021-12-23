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США готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в начале января - Белый дом

США готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в начале января - Белый дом

США намерены использовать диалог по стратегической безопасности, заявил представитель администрации президента 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T21:23+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек - Sputnik. США готовы уже в начале января вступить в дипломатическое взаимодействие с Россией по поводу гарантий безопасности, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.По его словам, для двусторонних контактов США намерены использовать диалог по стратегической безопасности.При этом представитель администрации отметил, что прогресс возможен только в атмосфере деэскалации вокруг Украины.Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/ssha-ozhidaet-styd-pridetsya-prosit-proscheniya-u-rossii-263062426.html

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