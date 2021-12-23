Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211223/ssha-gotovy-k-peregovoram-po-bezopasnosti-s-rf-uzhe-v-nachale-yanvarya---belyy-dom-263112650.html
США готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в начале января - Белый дом
США готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в начале января - Белый дом
США намерены использовать диалог по стратегической безопасности, заявил представитель администрации президента 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T21:23+0400
2021-12-23T21:28+0400
россия
новости
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23997/35/239973529_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_786e1274dccff6d9a482455c3f957125.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек - Sputnik. США готовы уже в начале января вступить в дипломатическое взаимодействие с Россией по поводу гарантий безопасности, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.По его словам, для двусторонних контактов США намерены использовать диалог по стратегической безопасности.При этом представитель администрации отметил, что прогресс возможен только в атмосфере деэскалации вокруг Украины.Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
https://sputnik-georgia.ru/20211222/ssha-ozhidaet-styd-pridetsya-prosit-proscheniya-u-rossii-263062426.html
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23997/35/239973529_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_a587cf44626eb1d43f8f1af625462558.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, в мире, сша

США готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в начале января - Белый дом

21:23 23.12.2021 (обновлено: 21:28 23.12.2021)
© photo: Sputnik / Aleksey Agaryshev / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© photo: Sputnik / Aleksey Agaryshev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
США намерены использовать диалог по стратегической безопасности, заявил представитель администрации президента
ТБИЛИСИ, 23 дек - Sputnik. США готовы уже в начале января вступить в дипломатическое взаимодействие с Россией по поводу гарантий безопасности, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.
"США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов", - сообщил он журналистам.
По его словам, для двусторонних контактов США намерены использовать диалог по стратегической безопасности.
При этом представитель администрации отметил, что прогресс возможен только в атмосфере деэскалации вокруг Украины.
Флаг США - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
США ожидает стыд: придется просить прощения у России
Вчера, 14:50
Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:51Сроки ипотечного кредита в иностранной валюте сокращаются в Грузии
22:18Бустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации
21:49Жестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение
21:23США готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в начале января - Белый дом
20:51"Омикрон" атакует Грузию - почти тридцать выявленных случаев
20:24Прогнозы погоды в Грузии станут более точными
19:58В Казахстане отменили смертную казнь
19:40Жителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля
19:27Срок годности вакцин, имеющихся в Грузии, истекает в апреле
19:09"Американская мечта" Нуцы Бузаладзе: певица записывает трек с обладателем Grammy
18:42Календарный год сборная Грузии по футболу завершает улучшением в рейтинге ФИФА
18:24Нацбанк Грузии подтвердил стандарты информационной безопасности
18:01Освоенное в Греции грузинское ремесло и благодарный мэр Афин - история Эсмы
17:32Техосмотр в Грузии стали проходить меньше автомобилей
17:15"Воздух подорожает?" - реакция Сети на рост цен на метро и автобусы в Тбилиси
16:52У европейских сортов винограда грузинские корни - Daily Mail
16:23"У населения России есть защита от такого мракобесия" – Путин о западных ценностях
16:04Погода на Новый год в Грузии
15:49Каладзе вызван "на ковер" за повышение цен на транспорт в Тбилиси
15:36Путин рассказал, чьи желания исполняет Дед Мороз