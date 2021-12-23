https://sputnik-georgia.ru/20211223/tekhosmotr-v-gruzii-stali-prokhodit-menshe-avtomobiley-263107188.html

Техосмотр в Грузии стали проходить меньше автомобилей

Техосмотр в Грузии стали проходить меньше автомобилей

В 2020 году из-за пандемии коронавируса техосмотр практически не проводился 23.12.2021, Sputnik Грузия

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2021-12-23T17:32+0400

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общество

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техосмотр автомобилей

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. За 11 месяцев 2021 года технический осмотр прошли 713,6 тысячи автомобилей, что на 37,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в материалах Ассоциации центров инспектирования автомобилей Грузии, обнародованных Первым каналомПо данным ассоциации, за 11 месяцев 2019 года техосмотр прошли около 1,1 миллиона машин.В 2020 году из-за пандемии коронавируса техосмотр практически не проводился, и поэтому Ассоциация приняла решение сравнивать данные 2021 и 2019 года, когда процесс техосмотра не прерывался.К 30 ноября в Грузии всего было зарегистрировано 995 397 автомобилей.С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.Стоимость услуги для легковых машин - 60 лари (около 21 доллара), а грузовых - 100 лари (около 34,5 доллара).Штраф за не пройденный в срок техосмотр составляет 50 лари - он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится - на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200523/Vnimaniyu-avtomobilistov-V-Gruzii-vozobnovlyaetsya-obyazatelnyy-tekhosmotr-248561761.html

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общество, новости, грузия, техосмотр автомобилей