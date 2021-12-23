https://sputnik-georgia.ru/20211223/u-naseleniya-rossii-est-zaschita-ot-takogo-mrakobesiya--putin-o-zapadnykh-tsennostyakh-263105121.html

"У населения России есть защита от такого мракобесия" – Путин о западных ценностях

"У населения России есть защита от такого мракобесия" – Путин о западных ценностях

Особенность тысячелетнего российского общества и его сила заключается в том, что Россия складывалась как многоконфессиональная и многонациональная страна... 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T16:23+0400

2021-12-23T16:23+0400

2021-12-23T16:25+0400

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новости

владимир путин

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что придерживается традиционного подхода к гендерам: женщина есть женщина, а мужчина – мужчина.На вопрос журналиста о том, придет ли карета западных ценностей в Россию, президент отметил, что это неизбежно в условиях сегодняшнего мира, интернета, коммуникаций.Президент также привел в пример и случаи в спорте, когда мужчины объявляют себя женщинами и выступают в женских видах спорта, который, по его словам, из-за этого может просто перестать существовать."Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. У всех народов РФ есть от такого мракобесия внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями России. Да пусть они там делают, что хотят. Бороться с этим нужно не прямыми указаниями и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей", – заключил президент.Пресс-конференция президента России в этом году проходит московском в выставочном центре "Манеж". На мероприятие аккредитовано 507 журналистов. В этом году не проводилась открытая аккредитация в связи с мерами безопасности с учетом эпидемиологической обстановки. Путин присутствует на площадке лично.

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2021

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россия, новости, владимир путин