https://sputnik-georgia.ru/20211223/v-kazakhstane-otmenili-smertnuyu-kazn-263111171.html

В Казахстане отменили смертную казнь

В Казахстане отменили смертную казнь

Бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев еще в 2003 году ввел мораторий на применение в стране высшей меры наказания 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T19:58+0400

2021-12-23T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Депутаты верхней палаты парламента Казахстана на заседании в четверг одобрили в окончательном чтении поправки в законодательство, отменяющие применение смертной казни, сообщил Sputnik Казахстан.Президент страны Касым-Жомат Токаев 2 января текущего года подписал закон, которым был ратифицирован факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах. При этом была сделана оговорка, что государство оставляет за собой право использовать смертную казнь в военное время за совершение тяжких военных преступлений. Однако осенью Токаев заявил, что в республике нужно отменить высшую меру без каких-либо исключений."Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь", – говорится в сообщении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.В настоящее время законопроект об отмене смертной казни направлен на подпись президенту.В Казахстане с 2003 года действует бессрочный мораторий на применение смертной казни. При этом сама смертная казнь как вид уголовного наказания мораторием не отменена и может быть приведена в исполнение по истечении года после отмены моратория. С 2004 года вместо нее применяется пожизненное лишение свободы.Сейчас в заключении в республике содержится всего один смертник. Это "алма-атинский стрелок" Руслан Кулекбаев. В 2016 году он расстрелял в Алма-Ате 10 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210702/Vlasti-SShA-vveli-moratoriy-na-smertnuyu-kazn-252192467.html

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