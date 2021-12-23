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В Казахстане отменили смертную казнь
В Казахстане отменили смертную казнь
Бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев еще в 2003 году ввел мораторий на применение в стране высшей меры наказания 23.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Депутаты верхней палаты парламента Казахстана на заседании в четверг одобрили в окончательном чтении поправки в законодательство, отменяющие применение смертной казни, сообщил Sputnik Казахстан.Президент страны Касым-Жомат Токаев 2 января текущего года подписал закон, которым был ратифицирован факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах. При этом была сделана оговорка, что государство оставляет за собой право использовать смертную казнь в военное время за совершение тяжких военных преступлений. Однако осенью Токаев заявил, что в республике нужно отменить высшую меру без каких-либо исключений."Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь", – говорится в сообщении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.В настоящее время законопроект об отмене смертной казни направлен на подпись президенту.В Казахстане с 2003 года действует бессрочный мораторий на применение смертной казни. При этом сама смертная казнь как вид уголовного наказания мораторием не отменена и может быть приведена в исполнение по истечении года после отмены моратория. С 2004 года вместо нее применяется пожизненное лишение свободы.Сейчас в заключении в республике содержится всего один смертник. Это "алма-атинский стрелок" Руслан Кулекбаев. В 2016 году он расстрелял в Алма-Ате 10 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, казахстан, политика

В Казахстане отменили смертную казнь

19:58 23.12.2021
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкГорода мира. Нур-Султан
Города мира. Нур-Султан - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
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Бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев еще в 2003 году ввел мораторий на применение в стране высшей меры наказания
ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Депутаты верхней палаты парламента Казахстана на заседании в четверг одобрили в окончательном чтении поправки в законодательство, отменяющие применение смертной казни, сообщил Sputnik Казахстан.
Президент страны Касым-Жомат Токаев 2 января текущего года подписал закон, которым был ратифицирован факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах. При этом была сделана оговорка, что государство оставляет за собой право использовать смертную казнь в военное время за совершение тяжких военных преступлений. Однако осенью Токаев заявил, что в республике нужно отменить высшую меру без каких-либо исключений.
Электрический стул в камере смертников - Sputnik Грузия, 1920, 02.07.2021
Власти США ввели мораторий на смертную казнь
2 июля, 13:07
"Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь", – говорится в сообщении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
В настоящее время законопроект об отмене смертной казни направлен на подпись президенту.
В Казахстане с 2003 года действует бессрочный мораторий на применение смертной казни. При этом сама смертная казнь как вид уголовного наказания мораторием не отменена и может быть приведена в исполнение по истечении года после отмены моратория. С 2004 года вместо нее применяется пожизненное лишение свободы.
Сейчас в заключении в республике содержится всего один смертник. Это "алма-атинский стрелок" Руслан Кулекбаев. В 2016 году он расстрелял в Алма-Ате 10 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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