https://sputnik-georgia.ru/20211223/v-tbilisi-uzhe-protestuyut-protiv-povysheniya-tsen-na-obschestvennyy-transport-263095860.html

В Тбилиси уже протестуют против повышения цен на общественный транспорт

В Тбилиси уже протестуют против повышения цен на общественный транспорт

У тбилисского сакребуло своих сторонников вывела лидер партии "Для народа" Анна Долидзе 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. На решение мэрии Тбилиси вдвое увеличить оплату за проезд в общественном транспорте не замедлила реакция – акцию протеста у сакребуло (городской совет) провела лидер партии "Для народа" Анна Долидзе и ее сторонники.Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил, что с февраля в городе проезд в общественном транспорте увеличивается с 50 тетри до одного лари и вводится абонементная система. "Абонемент – это вранье, на самом деле общественный транспорт дорожает вдвое, и наша сегодняшняя акция посвящена этому. Те люди, кто это придумал, понятия не имеют, как живут обычные тбилисцы", – заявила Долидзе. Она пообещала, что такие акции против подорожания жизни будут проводиться и в будущем, призвав тбилисцев активнее выступать в защиту своих прав.С февраля жителям Тбилиси предлагают обзавестись абонементами на проезд в общественном транспорте. Однодневная карта обойдется им в 3 лари, абонемент на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари. Таким образом, держатель годовой карты сможет пользоваться любым общественным транспортом без ограничений всего за 20 лари в месяц.По словам Каладзе, было проведено исследование, которое показало, что самым активным пользователям общественным транспортом в день нужно сменять в среднем два вида транспорта, что ежемесячно обходится им в 50-60 лари. В случае приобретения абонентов, они смогут экономить в среднем по 10-20 лари в месяц.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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