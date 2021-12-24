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Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 24.12.2021, Sputnik Грузия
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов. Смотрите в видео прямую трансляцию выступления.
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политика, россия, видео, мультимедиа, мария захарова, видео

Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео

12:46 24.12.2021 (обновлено: 13:27 24.12.2021)
© video: Ruptly
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Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов. Смотрите в видео прямую трансляцию выступления.
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