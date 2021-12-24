https://sputnik-georgia.ru/20211224/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-263124533.html
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T12:46+0400
2021-12-24T12:46+0400
2021-12-24T13:27+0400
политика
россия
видео
мультимедиа
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263124394_0:279:2995:1964_1920x0_80_0_0_aea7d49b2cb13abe5bff00ab0f61cbd5.jpg
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов. Смотрите в видео прямую трансляцию выступления.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263124394_494:265:2871:2048_1920x0_80_0_0_2a7dc48c2de7c5235b6a6f7640b1c847.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, россия, видео, мультимедиа, мария захарова, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
12:46 24.12.2021 (обновлено: 13:27 24.12.2021)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов. Смотрите в видео прямую трансляцию выступления.