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https://sputnik-georgia.ru/20211224/gruziya-prodolzhaet-zaschischat-natsionalnye-brendy-patentami--novyy-produkt-mukhurskiy-med-263126134.html
Грузия продолжает защищать национальные бренды патентами – новый продукт "Мухурский мед"
Грузия продолжает защищать национальные бренды патентами – новый продукт "Мухурский мед"
"Грузпатент" присвоил меду мухурских пчел географическую защиту 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T13:09+0400
2021-12-24T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. "Мухурский мед" внесен в Государственный реестр мест происхождения и географического местоположения, сообщается на сайте Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" ("Грузпатент")."Мухурский мед" – это горный мед из села Мухури (Хобисцкали) муниципалитета Чхороцку (Западная Грузия). Это редкий мед уникальной мухурской пчелы (мегрельская пчела), обладает умеренно выраженным ароматом, умеренно сладкий с приятным и особенным характерным вкусом. В основном его собирают с мая по август, когда цветут медоносы.Товарный знак "Боржоми" зарегистрирован в Китае&gt;&gt;По информации "Сакпатенти", продукт, защищенный географическим указанием, должен соответствовать определенным критериям, чтобы быть признанным как географическое обозначение. У потребителей этот вид продукции ассоциируется с высоким качеством. Знак на упаковке продукта с указанием: "Защищенное географическое обозначение" способствует продажам и, как следствие, приносит пользу производителям.Благодаря своим отличительным особенностям и повышенному спросу, цена на продукцию с указанием географического местоположения на рынке может быть в несколько раз выше стоимости аналогичной продукции."Повышенная экономическая ценность обеспечивает высокую конкурентоспособность и лучшие возможности для освоения новых рынков", – говорится в сообщении.Пчеловодство в Чхороцку имеет давнюю историю и традиции. Это обусловлено, с одной стороны, особенностями местных пчел, а с другой – наличием разнообразных медоносов, что, в свою очередь, связано с рельефом, климатическими особенностями и составом почвы.Географическое указание – это обозначение, используемое на товарах, которые имеют определенное географическое происхождение и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно этим местом происхождения.Чаще всего географическое указание включает в себя название места происхождения товара. Например, сельскохозяйственные продукты обычно имеют качества, которые определяются местом их производства и на которые влияют конкретные местные факторы, такие как климат и почва.Защита географического обозначения является одной из составных частей Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) Грузии с Евросоюзом и одним из стратегических направлений сельского хозяйства Грузии.В настоящее время в государственном реестре Грузии зарегистрировано 23 географических обозначений, в том числе "Чача", "Чурчхела", "Мацони", несколько видов сыров, "Ахалкалакский картофель", "Кутаисская зелень", "Квеври" (глиняный сосуд для вина) и т. д.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210525/Kvevri-poluchil-status-geograficheskogo-mesta-proiskhozhdeniya-251814159.html
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экономика, новости, грузия, сакпатент, мед

Грузия продолжает защищать национальные бренды патентами – новый продукт "Мухурский мед"

13:09 24.12.2021 (обновлено: 13:48 24.12.2021)
© photo: Sputnik / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкПчелы на сотах
Пчелы на сотах - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© photo: Sputnik / Игорь Агеенко
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"Грузпатент" присвоил меду мухурских пчел географическую защиту
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. "Мухурский мед" внесен в Государственный реестр мест происхождения и географического местоположения, сообщается на сайте Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" ("Грузпатент").
"Мухурский мед" – это горный мед из села Мухури (Хобисцкали) муниципалитета Чхороцку (Западная Грузия). Это редкий мед уникальной мухурской пчелы (мегрельская пчела), обладает умеренно выраженным ароматом, умеренно сладкий с приятным и особенным характерным вкусом. В основном его собирают с мая по август, когда цветут медоносы.
Товарный знак "Боржоми" зарегистрирован в Китае>>
По информации "Сакпатенти", продукт, защищенный географическим указанием, должен соответствовать определенным критериям, чтобы быть признанным как географическое обозначение. У потребителей этот вид продукции ассоциируется с высоким качеством. Знак на упаковке продукта с указанием: "Защищенное географическое обозначение" способствует продажам и, как следствие, приносит пользу производителям.
Благодаря своим отличительным особенностям и повышенному спросу, цена на продукцию с указанием географического местоположения на рынке может быть в несколько раз выше стоимости аналогичной продукции.
"Повышенная экономическая ценность обеспечивает высокую конкурентоспособность и лучшие возможности для освоения новых рынков", – говорится в сообщении.
Пчеловодство в Чхороцку имеет давнюю историю и традиции. Это обусловлено, с одной стороны, особенностями местных пчел, а с другой – наличием разнообразных медоносов, что, в свою очередь, связано с рельефом, климатическими особенностями и составом почвы.
Географическое указание – это обозначение, используемое на товарах, которые имеют определенное географическое происхождение и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно этим местом происхождения.
Кувшины для вина квеври - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2021
Квеври получил статус географического места происхождения
25 мая, 07:32
Чаще всего географическое указание включает в себя название места происхождения товара. Например, сельскохозяйственные продукты обычно имеют качества, которые определяются местом их производства и на которые влияют конкретные местные факторы, такие как климат и почва.
Защита географического обозначения является одной из составных частей Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) Грузии с Евросоюзом и одним из стратегических направлений сельского хозяйства Грузии.
В настоящее время в государственном реестре Грузии зарегистрировано 23 географических обозначений, в том числе "Чача", "Чурчхела", "Мацони", несколько видов сыров, "Ахалкалакский картофель", "Кутаисская зелень", "Квеври" (глиняный сосуд для вина) и т. д.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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