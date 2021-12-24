https://sputnik-georgia.ru/20211224/gruziya-prodolzhaet-zaschischat-natsionalnye-brendy-patentami--novyy-produkt-mukhurskiy-med-263126134.html

Грузия продолжает защищать национальные бренды патентами – новый продукт "Мухурский мед"

Грузия продолжает защищать национальные бренды патентами – новый продукт "Мухурский мед"

"Грузпатент" присвоил меду мухурских пчел географическую защиту 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T13:09+0400

2021-12-24T13:09+0400

2021-12-24T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. "Мухурский мед" внесен в Государственный реестр мест происхождения и географического местоположения, сообщается на сайте Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" ("Грузпатент")."Мухурский мед" – это горный мед из села Мухури (Хобисцкали) муниципалитета Чхороцку (Западная Грузия). Это редкий мед уникальной мухурской пчелы (мегрельская пчела), обладает умеренно выраженным ароматом, умеренно сладкий с приятным и особенным характерным вкусом. В основном его собирают с мая по август, когда цветут медоносы.Товарный знак "Боржоми" зарегистрирован в Китае>>По информации "Сакпатенти", продукт, защищенный географическим указанием, должен соответствовать определенным критериям, чтобы быть признанным как географическое обозначение. У потребителей этот вид продукции ассоциируется с высоким качеством. Знак на упаковке продукта с указанием: "Защищенное географическое обозначение" способствует продажам и, как следствие, приносит пользу производителям.Благодаря своим отличительным особенностям и повышенному спросу, цена на продукцию с указанием географического местоположения на рынке может быть в несколько раз выше стоимости аналогичной продукции."Повышенная экономическая ценность обеспечивает высокую конкурентоспособность и лучшие возможности для освоения новых рынков", – говорится в сообщении.Пчеловодство в Чхороцку имеет давнюю историю и традиции. Это обусловлено, с одной стороны, особенностями местных пчел, а с другой – наличием разнообразных медоносов, что, в свою очередь, связано с рельефом, климатическими особенностями и составом почвы.Географическое указание – это обозначение, используемое на товарах, которые имеют определенное географическое происхождение и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно этим местом происхождения.Чаще всего географическое указание включает в себя название места происхождения товара. Например, сельскохозяйственные продукты обычно имеют качества, которые определяются местом их производства и на которые влияют конкретные местные факторы, такие как климат и почва.Защита географического обозначения является одной из составных частей Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) Грузии с Евросоюзом и одним из стратегических направлений сельского хозяйства Грузии.В настоящее время в государственном реестре Грузии зарегистрировано 23 географических обозначений, в том числе "Чача", "Чурчхела", "Мацони", несколько видов сыров, "Ахалкалакский картофель", "Кутаисская зелень", "Квеври" (глиняный сосуд для вина) и т. д.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210525/Kvevri-poluchil-status-geograficheskogo-mesta-proiskhozhdeniya-251814159.html

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