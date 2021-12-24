Не отвести глаз: самые необычные рождественские ели со всего мира - фото

С приближением Нового года возникает необходимость определиться, как будет выглядеть главный атрибут волшебного праздника. Многие предпочитают живые или искусственные елки с традиционными украшениями, однако есть и такие, кто подходит к этому вопросу нестандартно.С каждым годом альтернативные деревья становятся все более популярными, поскольку их можно сделать своими руками, применив в качестве элементов необычные материалы. Предлагаем вашему вниманию подборку снимков самых необычных и не менее красивых елей со всего мира.
Новогодняя ель, являющаяся символом зимних праздников, может выглядеть необычно благодаря материалам из которых она изготовлена. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых креативных елок мира
С приближением Нового года возникает необходимость определиться, как будет выглядеть главный атрибут волшебного праздника. Многие предпочитают живые или искусственные елки с традиционными украшениями, однако есть и такие, кто подходит к этому вопросу нестандартно.
С каждым годом альтернативные деревья становятся все более популярными, поскольку их можно сделать своими руками, применив в качестве элементов необычные материалы.
Предлагаем вашему вниманию подборку снимков самых необычных и не менее красивых елей со всего мира.