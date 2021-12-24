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Не отвести глаз: самые необычные рождественские ели со всего мира - фото
Не отвести глаз: самые необычные рождественские ели со всего мира - фото
Новогодняя ель, являющаяся символом зимних праздников, может выглядеть необычно благодаря материалам из которых она изготовлена. Смотрите в фотоленте Sputnik... 24.12.2021, Sputnik Грузия
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С приближением Нового года возникает необходимость определиться, как будет выглядеть главный атрибут волшебного праздника. Многие предпочитают живые или искусственные елки с традиционными украшениями, однако есть и такие, кто подходит к этому вопросу нестандартно.С каждым годом альтернативные деревья становятся все более популярными, поскольку их можно сделать своими руками, применив в качестве элементов необычные материалы. Предлагаем вашему вниманию подборку снимков самых необычных и не менее красивых елей со всего мира.
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фотоленты, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, новости в фотографиях, фото

Не отвести глаз: самые необычные рождественские ели со всего мира - фото

10:09 24.12.2021
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Новогодняя ель, являющаяся символом зимних праздников, может выглядеть необычно благодаря материалам из которых она изготовлена. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых креативных елок мира
С приближением Нового года возникает необходимость определиться, как будет выглядеть главный атрибут волшебного праздника. Многие предпочитают живые или искусственные елки с традиционными украшениями, однако есть и такие, кто подходит к этому вопросу нестандартно.
С каждым годом альтернативные деревья становятся все более популярными, поскольку их можно сделать своими руками, применив в качестве элементов необычные материалы.
Предлагаем вашему вниманию подборку снимков самых необычных и не менее красивых елей со всего мира.
© AFP / Zaid Al-Obeidi

Необычная рождественская ель в христианском городе Бахдида в Ираке

Необычная рождественская ель в христианском городе Бахдида в Ираке - Sputnik Грузия
1/15
© AFP / Zaid Al-Obeidi

Необычная рождественская ель в христианском городе Бахдида в Ираке

© AFP / Yuki Iwamura

Выступающие поют на Рождественской елке во время парада в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке

Выступающие поют на Рождественской елке во время парада в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке - Sputnik Грузия
2/15
© AFP / Yuki Iwamura

Выступающие поют на Рождественской елке во время парада в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке

© AFP / Philippe Lopez

Установка 11-метровой Рождественской ели из переработанных стали и стекла по проекту французского дизайнера Арно Лапьера напротив собора святого Андрея в Бордо

Установка 11-метровой Рождественской ели из переработанных стали и стекла по проекту французского дизайнера Арно Лапьера напротив собора святого Андрея в Бордо - Sputnik Грузия
3/15
© AFP / Philippe Lopez

Установка 11-метровой Рождественской ели из переработанных стали и стекла по проекту французского дизайнера Арно Лапьера напротив собора святого Андрея в Бордо

© REUTERS / Henry Nicholls

Рождественская ель, собранная из отработанных материалов

Рождественская ель, собранная из отработанных материалов - Sputnik Грузия
4/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Рождественская ель, собранная из отработанных материалов

© REUTERS / Henry Nicholls

Вид вблизи на рождественскую ель, собранную из мусора, на балконе резиденции мэра Лондона

Вид вблизи на рождественскую ель, собранную из мусора, на балконе резиденции мэра Лондона - Sputnik Грузия
5/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Вид вблизи на рождественскую ель, собранную из мусора, на балконе резиденции мэра Лондона

© AP Photo / Juan Karita

Рождественская елка из бананов в Боливии

Рождественская елка из бананов в Боливии - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Juan Karita

Рождественская елка из бананов в Боливии

© REUTERS / Adriano Machado

Необычная рождественская елка во дворце Планалто в Бразилии

Необычная рождественская елка во дворце Планалто в Бразилии - Sputnik Грузия
7/15
© REUTERS / Adriano Machado

Необычная рождественская елка во дворце Планалто в Бразилии

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Рождественская елка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре Милана

Рождественская елка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре Милана - Sputnik Грузия
8/15
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Рождественская елка, украшенная кристаллами Сваровски, в торговом центре Милана

© AFP / Mauro Pimentel

Елка из флаконов с вакцинами против COVID-19 и гриппа в отделении общественного здравоохранения в Рио-де-Жанейро

Елка из флаконов с вакцинами против COVID-19 и гриппа в отделении общественного здравоохранения в Рио-де-Жанейро - Sputnik Грузия
9/15
© AFP / Mauro Pimentel

Елка из флаконов с вакцинами против COVID-19 и гриппа в отделении общественного здравоохранения в Рио-де-Жанейро

© REUTERS / Aly Song

Рождественская ель из световых обручей возле торгового центра в Шанхае

Рождественская ель из световых обручей возле торгового центра в Шанхае - Sputnik Грузия
10/15
© REUTERS / Aly Song

Рождественская ель из световых обручей возле торгового центра в Шанхае

© AP Photo / Wayne Parry

Картонная рождественская елка в конференц-зале Эсбери-Парк в Нью-Джерси

Картонная рождественская елка в конференц-зале Эсбери-Парк в Нью-Джерси - Sputnik Грузия
11/15
© AP Photo / Wayne Parry

Картонная рождественская елка в конференц-зале Эсбери-Парк в Нью-Джерси

© REUTERS / Jose Cabezas

Активисты вешают баннер на елку во время акции протеста в Сан-Сальвадоре

Активисты вешают баннер на елку во время акции протеста в Сан-Сальвадоре - Sputnik Грузия
12/15
© REUTERS / Jose Cabezas

Активисты вешают баннер на елку во время акции протеста в Сан-Сальвадоре

© AP Photo / Bilal Hussein

Рождественская елка с крылышками в Бейруте

Рождественская елка с крылышками в Бейруте - Sputnik Грузия
13/15
© AP Photo / Bilal Hussein

Рождественская елка с крылышками в Бейруте

© AP Photo / Damian Dovarganes

Новогоднее дерево "Свободная Бритни", установленное фанатами Бритни Спирс перед зданием суда в Лос-Анджелесе

Новогоднее дерево &quot;Свободная Бритни&quot;, установленное фанатами Бритни Спирс перед зданием суда в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия
14/15
© AP Photo / Damian Dovarganes

Новогоднее дерево "Свободная Бритни", установленное фанатами Бритни Спирс перед зданием суда в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Andreea Alexandru

Рождественская елка из пустых пузырьков от вакцины COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте

Рождественская елка из пустых пузырьков от вакцины COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте - Sputnik Грузия
15/15
© AP Photo / Andreea Alexandru

Рождественская елка из пустых пузырьков от вакцины COVID-19 в центре вакцинации в Бухаресте

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