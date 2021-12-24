https://sputnik-georgia.ru/20211224/ne-otvesti-glaz-samye-neobychnye-rozhdestvenskie-eli-so-vsego-mira---foto-263118047.html

Не отвести глаз: самые необычные рождественские ели со всего мира - фото

Не отвести глаз: самые необычные рождественские ели со всего мира - фото

Новогодняя ель, являющаяся символом зимних праздников, может выглядеть необычно благодаря материалам из которых она изготовлена. Смотрите в фотоленте Sputnik... 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T10:09+0400

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С приближением Нового года возникает необходимость определиться, как будет выглядеть главный атрибут волшебного праздника. Многие предпочитают живые или искусственные елки с традиционными украшениями, однако есть и такие, кто подходит к этому вопросу нестандартно.С каждым годом альтернативные деревья становятся все более популярными, поскольку их можно сделать своими руками, применив в качестве элементов необычные материалы. Предлагаем вашему вниманию подборку снимков самых необычных и не менее красивых елей со всего мира.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, новости в фотографиях, фото