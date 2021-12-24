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"Новогодняя деревня" в Тбилиси: шествие Санта-Клауса, ледовый каток и другие сюрпризы
"Новогодняя деревня" в Тбилиси: шествие Санта-Клауса, ледовый каток и другие сюрпризы
Новогодние мероприятия порадуют жителей и гостей Тбилиси приятными сюрпризами
2021-12-24T17:31+0400
2021-12-24T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Новогодний рынок, развлекательные шоу-концерты, рождественские инсталляции – мэрия Тбилиси публикует подробную афишу новогодних мероприятий в столице.Праздничные развлекательные объекты расположатся на территории площади Орбелиани, парка "Деда эна" и на территории, прилегающей к так называемому Сухому мосту.Как отметил мэр столицы Каха Каладзе, "Новогодняя деревня" рассчитана на все возрастные категории и каждый день будут проводиться различные развлекательные мероприятия.В Новогодней деревне будут представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы и украшенная елка.В течение дня в новогодней деревне для самых маленьких пройдут шествие Санта-Клауса, детские развлекательные шоу и концерты, а вечером - выступления исполнителей эстрады, музыкальных коллективов и диджеев."Новогодняя деревня" открылась 24 декабря в 13:00, а в 20:00 состоится церемония открытия в саду "Деда эна", а 14 января закроется большим музыкальным шоу, обещают в мэрии столицы.Ежедневная программа работы "Новогодней деревни":Площадь Орбелианис 24 декабря по 14 января включительно12:00 - 20:0019:00 - 22:00Улица Атонели:с 24 декабря по 14 января включительно12:00 - 20:00Сад "Деда эна":с 24 декабря по 14 января включительно12:00 - 20:0019:00 - 22:00Сад 9 марта:с 24 декабря по 14 января включительно12:00 - 20:00Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, новый год: как встречать, куда пойти, уикенд по-тбилисски, тбилиси, каха каладзе, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные, санта-клаус, новый год 2022

"Новогодняя деревня" в Тбилиси: шествие Санта-Клауса, ледовый каток и другие сюрпризы

17:31 24.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПраздничная иллюминация на площади Орбелиани. Новогодние украшения в столице Грузии
Праздничная иллюминация на площади Орбелиани. Новогодние украшения в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Новогодние мероприятия порадуют жителей и гостей Тбилиси приятными сюрпризами
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Новогодний рынок, развлекательные шоу-концерты, рождественские инсталляции – мэрия Тбилиси публикует подробную афишу новогодних мероприятий в столице.
Праздничные развлекательные объекты расположатся на территории площади Орбелиани, парка "Деда эна" и на территории, прилегающей к так называемому Сухому мосту.
Как отметил мэр столицы Каха Каладзе, "Новогодняя деревня" рассчитана на все возрастные категории и каждый день будут проводиться различные развлекательные мероприятия.
"Я уверен, что придет много людей. Кроме того, каждый день будут проходить различные развлекательные мероприятия - детские представления, концерты, вечера электронной музыки. До 14 января каждый день будет развлекательная программа", - сказал Каха Каладзе.
В Новогодней деревне будут представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы и украшенная елка.
В течение дня в новогодней деревне для самых маленьких пройдут шествие Санта-Клауса, детские развлекательные шоу и концерты, а вечером - выступления исполнителей эстрады, музыкальных коллективов и диджеев.
"Новогодняя деревня" открылась 24 декабря в 13:00, а в 20:00 состоится церемония открытия в саду "Деда эна", а 14 января закроется большим музыкальным шоу, обещают в мэрии столицы.

Ежедневная программа работы "Новогодней деревни":

Площадь Орбелиани
с 24 декабря по 14 января включительно
12:00 - 20:00
Дом Санта-Клауса и фотозона с Дедом Морозом
Детская мастерская
Новогодний рынок
Выступления сказочных персонажей
Детские развлекательные шоу-концерты
Уличное шествие с Сантой
19:00 - 22:00
Музыкальные вечера
Электронная музыка
Улица Атонели:
с 24 декабря по 14 января включительно
12:00 - 20:00
Каток
Уличное шествие с Сантой
Рынок сладостей
Сказочные персонажи
Сад "Деда эна":
с 24 декабря по 14 января включительно
12:00 - 20:00
Новогодний рынок
Сказочные персонажи
Кинотеатр
Гигантская книга сказок и сказочники
Уличное шествие с Сантой
19:00 - 22:00
Музыкальные вечера
Электронная музыка
Сад 9 марта:
с 24 декабря по 14 января включительно
12:00 - 20:00
Детские аттракционы
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