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"Новогодняя деревня" в Тбилиси: шествие Санта-Клауса, ледовый каток и другие сюрпризы

"Новогодняя деревня" в Тбилиси: шествие Санта-Клауса, ледовый каток и другие сюрпризы

Новогодние мероприятия порадуют жителей и гостей Тбилиси приятными сюрпризами

2021-12-24T17:31+0400

2021-12-24T17:31+0400

2021-12-24T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Новогодний рынок, развлекательные шоу-концерты, рождественские инсталляции – мэрия Тбилиси публикует подробную афишу новогодних мероприятий в столице.Праздничные развлекательные объекты расположатся на территории площади Орбелиани, парка "Деда эна" и на территории, прилегающей к так называемому Сухому мосту.Как отметил мэр столицы Каха Каладзе, "Новогодняя деревня" рассчитана на все возрастные категории и каждый день будут проводиться различные развлекательные мероприятия.В Новогодней деревне будут представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы и украшенная елка.В течение дня в новогодней деревне для самых маленьких пройдут шествие Санта-Клауса, детские развлекательные шоу и концерты, а вечером - выступления исполнителей эстрады, музыкальных коллективов и диджеев."Новогодняя деревня" открылась 24 декабря в 13:00, а в 20:00 состоится церемония открытия в саду "Деда эна", а 14 января закроется большим музыкальным шоу, обещают в мэрии столицы.Ежедневная программа работы "Новогодней деревни":Площадь Орбелианис 24 декабря по 14 января включительно12:00 - 20:0019:00 - 22:00Улица Атонели:с 24 декабря по 14 января включительно12:00 - 20:00Сад "Деда эна":с 24 декабря по 14 января включительно12:00 - 20:0019:00 - 22:00Сад 9 марта:с 24 декабря по 14 января включительно12:00 - 20:00Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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