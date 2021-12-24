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Нужен ли ПЦР при поездке в Грузию?
Нужен ли ПЦР при поездке в Грузию?
Грузия, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, открыта для посещения. Рассказываем - для кого!
2021-12-24T18:32+0400
2021-12-24T19:05+0400
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За время пандемии правила въезда иностранных граждан в Грузию менялись неоднократно, поэтому многих интересует - нужен ПЦР привитым от коронавируса в настоящее время или нет.Учитывая повышенный интерес читателей к этому вопросу, Sputnik Грузия рассказывает, о действующих правилах въезда иностранцев в Грузию и нужен ли ПЦР при пересечении грузинской границы.Нужен ПЦР в Грузию?Вакцинированным иностранным гражданам, прибывшим в Грузию из любой страны воздушным путем, ПЦР не нужен, если они имеют при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса любым препаратом. Из однокомпонентных на сайте МИД Грузии указан только Johnson &amp; Johnson. ПЦР также не нужен, если иностранцы переболели коронавирусом в течение последних 100 дней, что подтверждается положительным ПЦР-тестом, и привиты одной дозой вакцины. Последовательность болезни и вакцинации значения не имеет, но с момента прививки должно пройти не меньше 14 дней. В этом случае Грузия признает лишь вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), - это AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Johnson &amp; Johnson.Однако при пересечении сухопутной или морской границы привитым необходимо дополнительно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на английском, грузинском или русском языках. Он должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.От вакцинированных не требуют предварительной регистрации.Без вакцинации, лишь при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее 72-х часов, в Грузию воздушным путем могут въехать граждане следующих государств:Иностранцу, по приезде в Грузию, необходимо будет сдать повторный ПЦР-тест на третий день пребывания в стране.Непривитые иностранцы, прибывающие в Грузию, обязаны заранее заполнить специальную электронную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, место своего пребывания в Грузии, контактный номер телефона и другую информацию. Заполнить анкету можно по ссылке.Детям в возрасте до 10 лет ПЦР-тестирование не требуется.Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в Грузии введен 14-дневный обязательный карантин для прибывающих из Индии и восьми африканских стран - ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави. Для иностранных граждан за свой счет. После 14-дневной изоляции они также должны сдать ПЦР-тест.Въезд и выезд граждан России по сушеВыезд из России в Грузию ограничен российским Распоряжением №763-p: для пересечения наземной границы у россиян должны быть особые основания. Туризм в их список не входит. Выезд в Россию из Грузии для россиян не ограничен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, справки , новости, грузия, азербайджан, мид грузии, армения, тесты, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Нужен ли ПЦР при поездке в Грузию?

18:32 24.12.2021 (обновлено: 19:05 24.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerВиды Тбилиси - прохожие на улице в старом городе
Виды Тбилиси - прохожие на улице в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузия, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, открыта для посещения - упрощенные правила въезда, с учетом ковид-регуляций, действуют для иностранцев, прибывающих из разных стран, в том числе из соседних Армении, Азербайджана и России
За время пандемии правила въезда иностранных граждан в Грузию менялись неоднократно, поэтому многих интересует - нужен ПЦР привитым от коронавируса в настоящее время или нет.
Учитывая повышенный интерес читателей к этому вопросу, Sputnik Грузия рассказывает, о действующих правилах въезда иностранцев в Грузию и нужен ли ПЦР при пересечении грузинской границы.

Нужен ПЦР в Грузию?

Вакцинированным иностранным гражданам, прибывшим в Грузию из любой страны воздушным путем, ПЦР не нужен, если они имеют при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса любым препаратом. Из однокомпонентных на сайте МИД Грузии указан только Johnson & Johnson.
ПЦР также не нужен, если иностранцы переболели коронавирусом в течение последних 100 дней, что подтверждается положительным ПЦР-тестом, и привиты одной дозой вакцины. Последовательность болезни и вакцинации значения не имеет, но с момента прививки должно пройти не меньше 14 дней. В этом случае Грузия признает лишь вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), - это AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson.
Однако при пересечении сухопутной или морской границы привитым необходимо дополнительно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на английском, грузинском или русском языках. Он должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.
От вакцинированных не требуют предварительной регистрации.
Без вакцинации, лишь при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее 72-х часов, в Грузию воздушным путем могут въехать граждане следующих государств:
Страны ЕС, Израиль, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Япония, Канада, Кувейт, Китай, Молдова, Южная Корея, Оман, Сан-Марино, Монако, Сербия, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Иордания, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Ирак и Ливан.
Иностранцу, по приезде в Грузию, необходимо будет сдать повторный ПЦР-тест на третий день пребывания в стране.
Непривитые иностранцы, прибывающие в Грузию, обязаны заранее заполнить специальную электронную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, место своего пребывания в Грузии, контактный номер телефона и другую информацию. Заполнить анкету можно по ссылке.
Детям в возрасте до 10 лет ПЦР-тестирование не требуется.
Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в Грузии введен 14-дневный обязательный карантин для прибывающих из Индии и восьми африканских стран - ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави. Для иностранных граждан за свой счет. После 14-дневной изоляции они также должны сдать ПЦР-тест.

Въезд и выезд граждан России по суше

Выезд из России в Грузию ограничен российским Распоряжением №763-p: для пересечения наземной границы у россиян должны быть особые основания. Туризм в их список не входит.
Выезд в Россию из Грузии для россиян не ограничен.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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