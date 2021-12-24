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Очередной взрыв природного газа в Тбилиси - есть пострадавшие
Очередной взрыв природного газа в Тбилиси - есть пострадавшие
На этот раз утечка газа и взрыв произошли в многоквартирном доме в Глдани 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T09:36+0400
2021-12-24T09:36+0400
2021-12-24T09:36+0400
происшествия
новости
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взрыв газа
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Оставленная включенной газовая конфорка стала причиной взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Тбилиси, сообщает пресс-служба компании "Тбилиси энерджи".Взрыв произошел в спальном районе столицы в Глдани, пострадали пять человек. В доме также находились двое маленьких детей."Пожалуйста, будьте максимально осторожны! Не оставляйте газовые приборы без присмотра. Позаботьтесь о своей семье и жизни своих соседей", - говорится в сообщении компании.С наступлением отопительного сезона взрывы в результате утечки природного газа в Тбилиси участились. Менее недели назад газ взорвался в одном из домов в Вазисубани. Пострадали пять человек, один из них получил сильные ожоги тела и попал в реанимацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, взрыв газа
Очередной взрыв природного газа в Тбилиси - есть пострадавшие
На этот раз утечка газа и взрыв произошли в многоквартирном доме в Глдани
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik.
Оставленная включенной газовая конфорка стала причиной взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Тбилиси, сообщает
пресс-служба компании "Тбилиси энерджи".
Взрыв произошел в спальном районе столицы в Глдани, пострадали пять человек. В доме также находились двое маленьких детей.
"Пожалуйста, будьте максимально осторожны! Не оставляйте газовые приборы без присмотра. Позаботьтесь о своей семье и жизни своих соседей", - говорится в сообщении компании.
С наступлением отопительного сезона взрывы в результате утечки природного газа в Тбилиси участились. Менее недели назад газ взорвался в одном из домов в Вазисубани. Пострадали пять человек, один из них получил сильные ожоги тела и попал в реанимацию.
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