https://sputnik-georgia.ru/20211224/ocherednoy-vzryv-prirodnogo-gaza-v-tbilisi---est-postradavshie-263117773.html

Очередной взрыв природного газа в Тбилиси - есть пострадавшие

Очередной взрыв природного газа в Тбилиси - есть пострадавшие

На этот раз утечка газа и взрыв произошли в многоквартирном доме в Глдани 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T09:36+0400

2021-12-24T09:36+0400

2021-12-24T09:36+0400

происшествия

новости

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тбилиси

взрыв газа

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Оставленная включенной газовая конфорка стала причиной взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Тбилиси, сообщает пресс-служба компании "Тбилиси энерджи".Взрыв произошел в спальном районе столицы в Глдани, пострадали пять человек. В доме также находились двое маленьких детей."Пожалуйста, будьте максимально осторожны! Не оставляйте газовые приборы без присмотра. Позаботьтесь о своей семье и жизни своих соседей", - говорится в сообщении компании.С наступлением отопительного сезона взрывы в результате утечки природного газа в Тбилиси участились. Менее недели назад газ взорвался в одном из домов в Вазисубани. Пострадали пять человек, один из них получил сильные ожоги тела и попал в реанимацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, тбилиси, взрыв газа