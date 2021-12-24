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Олимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов года
Олимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов года
Лучшими спортсменами года стали штангист Лаша Талахадзе и дзюдоист Лаша Бекаури
2021-12-24T20:05+0400
2021-12-24T20:05+0400
2021-12-24T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек – Sputnik. Тяжелоатлет Лаша Талахадзе и дзюдоист Лаша Бекаури стали лучшими спортсменами 2021 года по версии Национального олимпийского комитета Грузии.Оба спортсмена стали Олимпийскими чемпионами на Играх в Токио. Но это не единственные их достижения в прошедшем году.Помимо золота Токио, Бекаури выиграл чемпионат Европы, а также турнир из серии "Большой шлем" в Тель-Авиве.Что касается Талахадзе, то грузинский тяжелоатлет в пятый раз подряд стал победителем чемпионатов мира и Европы, а также установил несколько мировых рекордов. Стоит также отметить, что победа в Токио стала для Талахадзе вторым успехом на ОИ. В Рио-де-Жанейро (2016) грузин также не имел конкурентов среди соперников.Помимо лучших спортсменов года НОК Грузии объявил победителей и в других номинациях:Открытие года "Олимпийская надежда" - Мариам Кердикашвили (гребля на каноэ)Лучший спортсмен года в зимних видах спорта – Морис Квителашвили (фигурное катание)Лучший спортсмен женщина – Этери Липартелиани (дзюдо)Лучший тренер года – Лаша Гуджеджиани (дзюдо)Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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спорт, новости, грузия, лаша талахадзе, нок, морис квителашвили, лаша бекаури
Олимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов года
20:05 24.12.2021 (обновлено: 20:31 24.12.2021)
Лучшим спортсменом в зимних видах спорта стал фигурист Морис Квителашвили
ТБИЛИСИ, 24 дек – Sputnik. Тяжелоатлет Лаша Талахадзе и дзюдоист Лаша Бекаури стали лучшими спортсменами 2021 года по версии Национального олимпийского комитета Грузии.
Оба спортсмена стали Олимпийскими чемпионами на Играх в Токио. Но это не единственные их достижения в прошедшем году.
Помимо золота Токио, Бекаури выиграл чемпионат Европы, а также турнир из серии "Большой шлем" в Тель-Авиве.
Что касается Талахадзе, то грузинский тяжелоатлет в пятый раз подряд стал победителем чемпионатов мира и Европы, а также установил несколько мировых рекордов. Стоит также отметить, что победа в Токио стала для Талахадзе вторым успехом на ОИ. В Рио-де-Жанейро (2016) грузин также не имел конкурентов среди соперников.
Помимо лучших спортсменов года НОК Грузии объявил победителей и в других номинациях:
Открытие года "Олимпийская надежда" - Мариам Кердикашвили (гребля на каноэ)
Лучший спортсмен года в зимних видах спорта – Морис Квителашвили (фигурное катание)
Лучший спортсмен женщина – Этери Липартелиани (дзюдо)
Лучший тренер года – Лаша Гуджеджиани (дзюдо)
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