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Похититель Рождества: у каких стран "омикрон" украл новогодние праздники

Похититель Рождества: у каких стран "омикрон" украл новогодние праздники

Страны Европы продолжают вводить ограничения – новогодние торжества оказались под угрозой из-за омикрон-штамма коронавируса 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T19:23+0400

2021-12-24T19:23+0400

2021-12-24T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Несколько европейских стран обновляют рекорды по суточной заболеваемости COVID-19. Виной этому стал новый штамм коронавируса "омикрон", появившийся в ЮАР и распространившийся уже в 110 странах мира.Это привело к тому, что власти государств задумались об отмене новогодних и рождественских торжеств. И ряд государств соответствующие меры уже принял.Так, власти Нидерландов ввели в стране жесткий локдаун до 14 ноября. Соответственно, вводится запрет на массовые мероприятия и рождественские ярмарки. Кроме того, жителям нельзя будет принимать более двух гостей в день. Хотя на Рождество и Новый год исключения все же сделают – в гости можно будет прийти четырем людям.Во Франции, в свою очередь, запретили фейерверки, концерты и массовые гуляния в новогоднюю ночь. А новогодним "подарком" от властей станет полный запрет на пропуск непривитых в общественные места. Если раньше им можно было сдавать для этого ПЦР-тесты, то в 2022 этого уже будет недостаточно.Отменили новогодние торжества и власти Лондона. О временной приостановке работы объявили даже несколько популярных лондонских музеев и театров. Аналогичные меры приняты и в Шотландии.Правительство Германии же назвало празднование Нового года "неоправданным". Поэтому даже вакцинированным немцам запретили собираться группами более 10 человек и рекомендовали отказаться от запуска новогодних фейерверков "из-за высокого риска травм и без того огромной нагрузки на систему здравоохранения"Министерство здравоохранения Греции, в свою очередь, также отменило массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники. Вдобавок к этому жителей обязали везде носить маски.В Италии из-за "омикрона" не только запретили все концерты и мероприятия под открытым небом, но и закрыли дискотеки и ночные клубы. Но в этом году не стали вводить ограничения на количество гостей.Власти Парижа также объявили об отмене фейерверка и праздничных мероприятий на Елисейских полях в Новогоднюю ночь из-за распространения "омикрона".Несмотря на серьезные опасения в Европе и распространение "омикрона" быстрыми темпами, некоторые страны к Новому году даже решили смягчить ограничения.Так, правительство Латвии отменило на Новый год действующие ограничения на работу баров и развлекательных заведений, а также разрешило работу торговых центров по выходным и праздничным дням.COVID-ограничения на проведение мероприятий в помещениях отменят также в Эстонии с 31 декабря до 2 января.

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