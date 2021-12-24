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Противники ЛГБТ провели акцию в Тбилиси с требованием освободить единомышленников
Противники ЛГБТ провели акцию в Тбилиси с требованием освободить единомышленников
На акции протеста участники требовали освобождения 27 своих соратников, задержанных за участие в массовых беспорядках 5 июля 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T20:32+0400
2021-12-24T20:32+0400
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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Оппозиционная партия "Консервативное движение" провела акцию протеста на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.На акции протеста в пятницу участники требовали освобождения 27 своих соратников, задержанных по делу об участии в массовых беспорядках 5 июля."Эти парни находятся в заключении несколько месяцев и ждут того, когда же состоится суд. Не существует никакого основания для их предварительного заключения", - заявил в ходе акции один из лидеров партии Зураб Махарадзе.Партию "Консервативное движение" создали основатели платформы "Альт-инфо", известные своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ-сообщества, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Лидер "Альт-инфо" Зураб Махарадзе был даже вызван в прокуратуру. Несколько участников тех беспорядков привлечены к уголовной ответственности.В ходе беспорядков 5 июля пострадали, по официальным данным, 55 человек, из них 53 представителя СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, лгбт, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов

Противники ЛГБТ провели акцию в Тбилиси с требованием освободить единомышленников

20:32 24.12.2021
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста противников ЛГБТ у метро Марджанишвили 24 декабря 2021 года
Акция протеста противников ЛГБТ у метро Марджанишвили 24 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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На акции протеста участники требовали освобождения 27 своих соратников, задержанных за участие в массовых беспорядках 5 июля
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Оппозиционная партия "Консервативное движение" провела акцию протеста на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
На акции протеста в пятницу участники требовали освобождения 27 своих соратников, задержанных по делу об участии в массовых беспорядках 5 июля.
"Эти парни находятся в заключении несколько месяцев и ждут того, когда же состоится суд. Не существует никакого основания для их предварительного заключения", - заявил в ходе акции один из лидеров партии Зураб Махарадзе.
Партию "Консервативное движение" создали основатели платформы "Альт-инфо", известные своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ-сообщества, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Лидер "Альт-инфо" Зураб Махарадзе был даже вызван в прокуратуру. Несколько участников тех беспорядков привлечены к уголовной ответственности.
В ходе беспорядков 5 июля пострадали, по официальным данным, 55 человек, из них 53 представителя СМИ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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