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Пуск ракеты комплекса "Калибр" с подлодки "Петропавловск-Камчатский" - видео
Пуск ракеты комплекса "Калибр" с подлодки "Петропавловск-Камчатский" - видео
Российские военные запустили крылатую ракету комплекса "Калибр" в Японском море. Смотрите подробности в видео 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T17:01+0400
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Для того, чтобы осуществить запуск ракеты в акваторию вышла новейшая дизельная подлодка "Петропавловск-Камчатский".Сначала моряки долго тренировались, отрабатывали весь алгоритм действий. А потом скрытно вышли в район выполнения задачи и поразили мишень на берегу: на тактическом поле Сюркум. С расстояния в тысячу километров!В маневрах была задействована не только подлодка, но и другие корабли и суда Тихоокеанского флота. А еще самолеты и беспилотники морской авиации.
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россия, видео, мультимедиа, запуск ракеты, видео, вооружения, гонка вооружений

Пуск ракеты комплекса "Калибр" с подлодки "Петропавловск-Камчатский" - видео

17:01 24.12.2021 (обновлено: 08:49 26.12.2021)
© video: Sputnik
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Российские военные запустили крылатую ракету комплекса "Калибр" в Японском море. Смотрите подробности в видео
Для того, чтобы осуществить запуск ракеты в акваторию вышла новейшая дизельная подлодка "Петропавловск-Камчатский".
Сначала моряки долго тренировались, отрабатывали весь алгоритм действий. А потом скрытно вышли в район выполнения задачи и поразили мишень на берегу: на тактическом поле Сюркум. С расстояния в тысячу километров!
В маневрах была задействована не только подлодка, но и другие корабли и суда Тихоокеанского флота. А еще самолеты и беспилотники морской авиации.
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