https://sputnik-georgia.ru/20211224/pusk-rakety-kompleksa-kalibr-s-podlodki-petropavlovsk-kamchatskiy---video-263084455.html
Пуск ракеты комплекса "Калибр" с подлодки "Петропавловск-Камчатский" - видео
Пуск ракеты комплекса "Калибр" с подлодки "Петропавловск-Камчатский" - видео
Российские военные запустили крылатую ракету комплекса "Калибр" в Японском море. Смотрите подробности в видео 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T17:01+0400
2021-12-24T17:01+0400
2021-12-26T08:49+0400
россия
видео
мультимедиа
запуск ракеты
вооружения
гонка вооружений
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263084132_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_1f03ff4f425913b2f0d6ecf4918f24b2.png
Для того, чтобы осуществить запуск ракеты в акваторию вышла новейшая дизельная подлодка "Петропавловск-Камчатский".Сначала моряки долго тренировались, отрабатывали весь алгоритм действий. А потом скрытно вышли в район выполнения задачи и поразили мишень на берегу: на тактическом поле Сюркум. С расстояния в тысячу километров!В маневрах была задействована не только подлодка, но и другие корабли и суда Тихоокеанского флота. А еще самолеты и беспилотники морской авиации.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263084132_102:0:1606:1128_1920x0_80_0_0_c15089a4030170ca4e6f9ee90999fb63.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, запуск ракеты, видео, вооружения, гонка вооружений
Пуск ракеты комплекса "Калибр" с подлодки "Петропавловск-Камчатский" - видео
17:01 24.12.2021 (обновлено: 08:49 26.12.2021)
Российские военные запустили крылатую ракету комплекса "Калибр" в Японском море. Смотрите подробности в видео
Для того, чтобы осуществить запуск ракеты в акваторию вышла новейшая дизельная подлодка "Петропавловск-Камчатский".
Сначала моряки долго тренировались, отрабатывали весь алгоритм действий. А потом скрытно вышли в район выполнения задачи и поразили мишень на берегу: на тактическом поле Сюркум. С расстояния в тысячу километров!
В маневрах была задействована не только подлодка, но и другие корабли и суда Тихоокеанского флота. А еще самолеты и беспилотники морской авиации.