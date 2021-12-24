https://sputnik-georgia.ru/20211224/pusk-rakety-kompleksa-kalibr-s-podlodki-petropavlovsk-kamchatskiy---video-263084455.html

Пуск ракеты комплекса "Калибр" с подлодки "Петропавловск-Камчатский" - видео

Пуск ракеты комплекса "Калибр" с подлодки "Петропавловск-Камчатский" - видео

Российские военные запустили крылатую ракету комплекса "Калибр" в Японском море. Смотрите подробности в видео 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T17:01+0400

2021-12-24T17:01+0400

2021-12-26T08:49+0400

россия

видео

мультимедиа

запуск ракеты

вооружения

гонка вооружений

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Для того, чтобы осуществить запуск ракеты в акваторию вышла новейшая дизельная подлодка "Петропавловск-Камчатский".Сначала моряки долго тренировались, отрабатывали весь алгоритм действий. А потом скрытно вышли в район выполнения задачи и поразили мишень на берегу: на тактическом поле Сюркум. С расстояния в тысячу километров!В маневрах была задействована не только подлодка, но и другие корабли и суда Тихоокеанского флота. А еще самолеты и беспилотники морской авиации.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, запуск ракеты, видео, вооружения, гонка вооружений